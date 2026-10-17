Balloon Cup, le Frecce Tricolori accendono il cielo di San Damiano

Entra nel vivo la Balloon Cup a San Damiano. L’iniziativa organizzata a San Giorgio (Piacenza) dall’Aeronautica Militare anche nella sua terza edizione è accolta con grande entusiasmo. Tra i colori delle mongolfiere e i mezzi in esposizione, il momento clou della giornata è rappresentato dall’esibizione delle Frecce Tricolori, in programma a mezzogiorno.