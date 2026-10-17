Balloon Cup, le Frecce Tricolori accendono il cielo di San Damiano
Entra nel vivo la Balloon Cup a San Damiano. L’iniziativa organizzata a San Giorgio (Piacenza) dall’Aeronautica Militare anche nella sua terza edizione è accolta con grande entusiasmo. Tra i colori delle mongolfiere e i mezzi in esposizione, il momento clou della giornata è rappresentato dall’esibizione delle Frecce Tricolori, in programma a mezzogiorno.
Di seguito, il calendario delle iniziative in programma oggi sabato 17 ottobre (qui il programma completo e tutte le informazioni).
Mattina
07:30
Gara di volo libero mongolfiere aria calda*
09:30–10:00
La storica traversata dell’Atlantico, intervista a Bert Padelt, interviene Marco Majrani
10:00–12:00
Esibizioni e attività di volo
10:45–11:45
Il mondo delle favole Veronica Maya e Millennium Ensemble
12:00–12:30
Esibizioni Frecce Tricolori
12:45–13:15
Talk | Balloon Cup incontra la Squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare
Pomeriggio
14:00–14:45
Sorvolo Formazione Legend
15:00–15:45
Talk | Balloon Cup incontra
Luca Parmitano e Andrea Patassa, Astronauti dell’Aeronautica Militare. Diretta ANSA
16:15–17:15
Il mondo delle favole Veronica Maya e Millennium Ensemble
16:30
Decollo e inizio gara mongolfiere aria calda*
16:30–17:00
Talk | Balloon Cup incontra la Squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare
16:30–18:30
Voli vincolati mongolfiere aria calda*
17:30–18:00
Talk | Balloon Cup incontra Jacopo D’Alesio (Jakidale)
18:00
DJ set con Radio Bruno
Magie d’aria Show di Billy Bolla
09:45–10:15 / 13:00–13:30 / 14:30–15:00 / 16:15–16:45 / 17:45–18:15