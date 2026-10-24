Banda ultralarga e internet veloce arrivano al PalaBanca Sport di Piacenza

Al PalaBanca Sport di Piacenza sarà attiva dal 25 ottobre la nuova rete WiFi gratuita EmiliaRomagnaWiFi, realizzata da Lepida e promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della strategia digitale regionale. L’impianto conta 31 punti di accesso a banda ultralarga, che garantiscono connessioni stabili e veloci fino a 1 Gigabit, gratuite e disponibili 24 ore su 24 per spettatori e utenti della struttura, rafforzando l’utilizzo per manifestazioni sportive, culturali, musicali e sociali. La copertura interessa gli spalti e gli spazi adiacenti al palazzetto. All’inaugurazione domani, domenica 25 ottobre con l’accensione ufficiale, sarà presente, tra le altre autorità, l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni.

“Continuiamo a investire in infrastrutture digitali che migliorano la qualità della vita e rafforzano il legame tra territorio e tecnologia – dichiara Mazzoni -. L’attivazione del WiFi è un investimento nel futuro dello sport e della collettività. In un luogo dove si incontrano atleti, tifosi e dove si svolgono eventi per la comunità, la connettività è uno strumento fondamentale per migliorare l’esperienza di tutte e tutti e rafforza il ruolo di queste strutture come luoghi vitali per la comunità locale”.

Il programma EmiliaRomagnaWiFi – È un programma complessivo del valore di 4 milioni di euro, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al ministero dell’Economia e delle Finanze, che porta la connettività ultraveloce in luoghi ad alta frequentazione come i palazzetti dello sport e la costa. Sono inoltre previsti ulteriori 800mila euro per il completamento della rete. La rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi, promossa dalla Regione e gestita attraverso Lepida, conta complessivamente oltre 13.100 punti di accesso e più di 9 milioni di utenti unici negli ultimi 365 giorni. Il servizio è gratuito, senza registrazione e attivo 24 ore su 24. La parte dedicata allo sport interessa 12 palazzetti del territorio regionale, con 450 punti di accesso. Con l’attivazione al PalaBanca di Piacenza salgono a sei i palazzetti già coperti dalla rete regionale: il PalaCattani a Faenza, il Pala De André a Ravenna, il Palasport Flaminio a Rimini, il PalaDozza a Bologna e il PalaBigi a Reggio Emilia. Ferrara e Modena saranno i prossimi. A Cesena, Forlì e Salsomaggiore i lavori sulla fibra sono finiti, mentre a Parma non sono ancora conclusi. Il completamento è atteso tra fine 2026 e inizio 2027.