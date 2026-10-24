Banda ultralarga e internet veloce arrivano al PalaBanca Sport di Piacenza
Attiva dal 25 ottobre la nuova rete WiFi gratuita EmiliaRomagnaWiFi
Al PalaBanca Sport di Piacenza sarà attiva dal 25 ottobre la nuova rete WiFi gratuita EmiliaRomagnaWiFi, realizzata da Lepida e promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della strategia digitale regionale. L’impianto conta 31 punti di accesso a banda ultralarga, che garantiscono connessioni stabili e veloci fino a 1 Gigabit, gratuite e disponibili 24 ore su 24 per spettatori e utenti della struttura, rafforzando l’utilizzo per manifestazioni sportive, culturali, musicali e sociali. La copertura interessa gli spalti e gli spazi adiacenti al palazzetto. All’inaugurazione domani, domenica 25 ottobre con l’accensione ufficiale, sarà presente, tra le altre autorità, l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni.
“Continuiamo a investire in infrastrutture digitali che migliorano la qualità della vita e rafforzano il legame tra territorio e tecnologia – dichiara Mazzoni -. L’attivazione del WiFi è un investimento nel futuro dello sport e della collettività. In un luogo dove si incontrano atleti, tifosi e dove si svolgono eventi per la comunità, la connettività è uno strumento fondamentale per migliorare l’esperienza di tutte e tutti e rafforza il ruolo di queste strutture come luoghi vitali per la comunità locale”.
Il programma EmiliaRomagnaWiFi – È un programma complessivo del valore di 4 milioni di euro, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al ministero dell’Economia e delle Finanze, che porta la connettività ultraveloce in luoghi ad alta frequentazione come i palazzetti dello sport e la costa. Sono inoltre previsti ulteriori 800mila euro per il completamento della rete. La rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi, promossa dalla Regione e gestita attraverso Lepida, conta complessivamente oltre 13.100 punti di accesso e più di 9 milioni di utenti unici negli ultimi 365 giorni. Il servizio è gratuito, senza registrazione e attivo 24 ore su 24. La parte dedicata allo sport interessa 12 palazzetti del territorio regionale, con 450 punti di accesso. Con l’attivazione al PalaBanca di Piacenza salgono a sei i palazzetti già coperti dalla rete regionale: il PalaCattani a Faenza, il Pala De André a Ravenna, il Palasport Flaminio a Rimini, il PalaDozza a Bologna e il PalaBigi a Reggio Emilia. Ferrara e Modena saranno i prossimi. A Cesena, Forlì e Salsomaggiore i lavori sulla fibra sono finiti, mentre a Parma non sono ancora conclusi. Il completamento è atteso tra fine 2026 e inizio 2027.
Per quanto riguarda la costa è prevista la copertura di circa 800 punti lungo 85 chilometri di litorale, dai Lidi Ferraresi a Cattolica, da completare entro il 2026. A ottobre ne risultano operativi 532, tra Cervia, Milano Marittima, Rimini, Riccione, Cattolica, Cesenatico, Misano, Bellaria-Igea Marina, Gatteo, San Mauro Pascoli e il litorale ravennate. La mappa dei punti attivi è su www.emiliaromagnawifi.it .