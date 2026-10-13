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Baseball, la classifica avulsa ferma il Piacenza U15 in Coppa Emilia

13 ottobre 2026 | 16:50
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di Redazione

Redazione

Baseball, la classifica avulsa ferma il Piacenza U15 in Coppa Emilia

Si ferma nella fase eliminatoria la corsa della formazione Under 15 del Piacenza Baseball. In un girone 1 della zona Emilia Ovest assai combattuto, alla fine si è dovuto fare i conti con una classifica talmente compatta da vedere tre squadre su quattro concludere a pari merito al primo posto. Sala Baganza, Piacenza e Junior Parma hanno terminato tutte con un ruolino fatto di due vittorie ed una sconfitta, mentre Crocetta Parma era il fanalino di coda a zero punti.

Essendo in perfetta parità anche gli scontri diretti, era il TQB (Team Quality Balance, in sostanza la differenza punti) a premiare il Sala Baganza, che dovrà così spareggiare con Collecchio (primo a punteggio pieno nel girone 2) per accedere alla finale a tre per il titolo emiliano-romagnolo. Un peccato davvero per i giovani biancorossi di Andrea Agosti, i quali hanno pagato a caro prezzo lo stop casalingo contro Sala Baganza (11-6) dopo le belle vittorie, con l’identico punteggio di 6-2, contro le formazioni ducali di Crocetta e Junior. Va così agli archivi una stagione comunque positiva, che aveva visto il Piacenza ben comportarsi anche in campionato.