Basket: stop casalingo per l’Italia Chef Piacenza, Casalecchio si impone 65-72
Primo ko stagionale per l’Italia Chef Piacenza che, tra le mura amiche del Pala San Lazzaro, cede il passo a una concreta e coriacea CVD Casalecchio. La giovane formazione bolognese parte mettendo subito in campo una grande intensitá grazie alla quale costruisce il primo allungo sul +7 (2-9). Piacenza fatica a ingranare, sono le triple di Bona e Fumi a tenere a contatto i biancorossi che chiudono il primo quarto inseguendo di 6 lunghezze (14-20). Massari e Guaccio guidano la rimonta piacentina fino al primo sorpasso sul 34-33 sul finire del secondo quarto.
Nel terzo quarto sale in cattedra Bona (17 punti) che, ben coadiuvato da Pescatori e Rigoni, spinge l’Italia Chef a +3 dopo 30 minuti di gioco (55-52). Nell’ultima frazione si inceppa improvvisamente l’attacco piacentino, che realizza solo 5 punti nei primi 7 minuti del quarto. CVD ne approfitta volando sul massimo vantaggio a +8 (62-70) quando mancano poco più di due minuti alla sirena finale. Piacenza fallisce gli ultimi disperati tentativi di ricucire lo strappo ed è costretta ad arrendersi 65-72. Nella prossima giornata l’Italia Chef Piacenza sarà attesa dalla trasferta a Lugo contro gli Aviators, sabato 17 ottobre, alle ore 19.
ITALIA CHEF PIACENZA – CVD CASALECCHIO 65-72
(14-20, 21-15, 20-17, 10-20)
Tabellini: Galli 2, Oukara ne, Lombardi 3, Bona 20, Livelli ne, Massari 9, Bassani 4, Rigoni 5, Guaccio 12, Camara ne, Fumi 3. All. Maioli, ass. all. Molinaroli