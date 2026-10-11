Basket: stop casalingo per l’Italia Chef Piacenza, Casalecchio si impone 65-72

Primo ko stagionale per l’Italia Chef Piacenza che, tra le mura amiche del Pala San Lazzaro, cede il passo a una concreta e coriacea CVD Casalecchio. La giovane formazione bolognese parte mettendo subito in campo una grande intensitá grazie alla quale costruisce il primo allungo sul +7 (2-9). Piacenza fatica a ingranare, sono le triple di Bona e Fumi a tenere a contatto i biancorossi che chiudono il primo quarto inseguendo di 6 lunghezze (14-20). Massari e Guaccio guidano la rimonta piacentina fino al primo sorpasso sul 34-33 sul finire del secondo quarto.