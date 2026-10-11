Battuta anche Trento, la Gas Sales Bluenergy si aggiudica la Sardinia Cup

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si aggiudica la Sardinia Internazionale Volley Cup 2026, in finale ha superato l’Itas Trentino per 3-0 (22-25, 27-29, 19-25) al termine di una gara di grande spessore, intensa e ricca di indicazioni positive per entrambi gli allenatori. E chiude la preseason con un percorso netto: nove partite, nove vittorie. Terzo posto per i tedeschi del Luneburg.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha affrontato la gara con grande determinazione, trovando buone risposte sia dal sestetto titolare sia dagli atleti impiegati a gara in corso. Top score della gara Manuel Zlatanov, per lui 19 punti conditi da un ace e soprattutto da cinque muri. Al di là del risultato finale, il torneo disputato in Sardegna ha confermato la crescita del gruppo biancorosso nel corso della preparazione e ha rappresentato un banco di prova di alto livello contro avversari di assoluto valore. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è trattato dell’ultimo test ufficiale della preseason prima dell’esordio in SuperLega. Un appuntamento importante che ha consentito ai tecnici di verificare il livello di condizione del gruppo, affinare i meccanismi di gioco e consolidare l’intesa tra i reparti in vista dell’inizio della stagione.

Archiviata l’esperienza sarda, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza farà ora ritorno in città per preparare nei dettagli l’esordio in campionato a Padova domenica 18 ottobre con la consapevolezza di aver concluso la preseason affrontando avversari di altissimo livello e raccogliendo indicazioni preziose in vista degli impegni ufficiali.

La sfida – Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, MacHenry e Galassi al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Marcelo Mendez schiera Sbertoli e Faure in diagonale, Nderljkovic e Flavio al centro, Michieletto e Lavia alla banda, Laurenzano è il libero. La partenza è targata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (0-4) con un ace di Porro e due block in di Zlatanov e Mendez a chiamare subito time out. I biancorossi sono attenti a muro e spingono tanto in battuta, il gioco è veloce e il vantaggio arriva a sette lunghezze (6-13) con la bomba di Bovolenta. Trento un paio di punticini li recupera (15-19) prima di vedere allungare ancora i biancorossi, muro di Zlatanov ed è 15-21. Una lunga azione è chiusa da Gutierrez (17-23), il primo di cinque set point lo porta Bovolenta (19-24), Trento ne annulla tre prima di capitolare sull’attacco del capitano Galassi, il capitano che chiude il parziale con il 100% in attacco.

Tre block in consecutivi di Flavio spingono avanti Trenti (6-3) con Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco è Piacenza a segnare punto prima che ancora Flavio si faccia vedere questa volta con un primo tempo (7-4). Il muro di Galassi vale il meno uno (7-6), Trento allunga di nuovo, nuovo block in biancorosso con Zlatanov (9-8), errore in battuta, attacco out e i dolomitici ringraziano e si portano a più quattro (13-9). Sul 16-13 doppio cambio in casa biancorossa, dentro Travica per Bovolenta e Leon per Porro, due punti consecutivi di Zlatanov (18-16) consigliano Mendez a chiamare tempo. L’ace di Brborić entrato per la battuta vale la parità a quota venti con Mendez a chiamare tempo, nuova parità a quota ventitré, il primo set point è biancorosso con Zlatanov (23-24), Trento lo annulla. Secondo set point con Gutierrez (24-25) annullato dalla battuta in rete di Porro. Terza occasione per Piacenza ancora annullata, fallo molto dubbio in attacco fischiato a Bovolenta ed è ora Trento ad avere l’occasione per chiudere (27-26), McHenry lo annulla a muro dopo una grande difesa dolomitica. Set point nelle mani di Piacenza con Gutioerrez (27-28) chiude Bovolenta a muro.

Il primo punto è di Trento poi è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a guidare le danze, gran difesa di Galassi finalizzata da Zatanov in attacco (5-9), muro biancorosso granitico per il più cinque (5-10) con Mendez a chiamare time out. In casa Trento Adriano entra per Michieletto, i dolomitici accorciano con un ace (11-13), primo tempo di Galassi, muro di Zlatanov ed è più quattro (12-16), Piacenza vola, Trento arranca. Block in di Bovolenta (15-20), il traguardo si avvicina per i biancorossi, lo stesso Bovolenta consegna sei match ball ai suoi (18-24) che chiudono alla seconda occasione con Gutierrez.

Dante Boninfante: “E’ stata una bella partita, in tutta questa preseason la squadra ha giocato con lo spirito messo in campo in ogni allenamento, spirito che dovremo tenere da qui in avanti quando i punti conteranno veramente. Abbiamo giocato contro una grande squadra, ho visto molta concentrazione e soprattutto tanta unione in campo. Sono soddisfatto, speriamo sia di buon auspicio visto che lo scorso anno avevamo vinto il torneo di Jesi e poi abbiamo fatto una grande stagione”.

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3

(22-25, 27-29, 19-25)

Itas Trentino: Flavio 10, Sbertoli 2, Michieletto 2, Nedeljkovic 4, Faure 12, Lavia 11, Laurenzano (L), Adriano 1, Roberti, Torwie. Ne: Zonta, Gollini (L), Bossi, Jansons. All. Mendez.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Zlatanov 19, McHenry 8, Bovolenta 12, Gutierrez 11, Galassi 8, Pace (L), Comparoni, Brborić 1, Leon, Travica. Ne: Rizzo (L), Iyegbekedo, All. Boninfante.

Arbitri: Verrascina di Roma, Goitre di Torino.