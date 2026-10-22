Bellezza ed emozione, le donne del Bra Day sfilano a Palazzo Gotico “Aderite allo screening”

Piacenza celebra la tredicesima edizione della sfilata con venti modelle per un giorno, il bilancio dell’Ausl e l’appello per alzare la copertura dello screening. In occasione dell’Ottobre Rosa, si è rinnovato il consueto ed emozionante appuntamento con il Bra Day, Giornata della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. L’evento, promosso dall’associazione Armonia e giunto alla sua tredicesima edizione, si è svolto giovedì 22 ottobre alle ore 17 nella cornice di Palazzo Gotico, mettendo al centro la prevenzione, la ricerca e il valore della rinascita dopo la malattia.

L’incontro, condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, ha visto gli interventi dei medici della Breast Unit di Piacenza, dei vertici dell’Ausl e delle autorità locali. A coronare il pomeriggio, la sfilata curata dallo stilista Martino Midali: una ventina di pazienti che sono salite in passerella come modelle d’eccezione, indossando la collezione Autunno Inverno 2026-2027 e trasformando l’evento in un messaggio corale di bellezza, forza e speranza.

A sottolineare il significato profondo della giornata è stato Dante Palli, direttore della Breast Unit di Piacenza: “È una festa che ogni anno si ripete, un appuntamento fisso per tutte le pazienti che nel corso dell’anno e negli anni precedenti abbiamo operato. È un simbolo di rinascita: il tumore alla mammella è il più frequente nel sesso femminile e va a incidere su tutto il tessuto familiare. Questa sfilata e la partecipazione delle pazienti e dei loro familiari rappresentano un nuovo inizio, un simbolo di liberazione dalla malattia e l’avvio di una vita nuova”.

Il bilancio operativo tracciato dal dottor Palli delinea l’attività di un “gruppo coeso di professionisti dedicati a diagnosi, prevenzione e cura del tumore della mammella”: nell’ultimo anno sono stati diagnosticati circa 430-440 nuovi tumori mammari. L’attività chirurgica ha superato i 550-560 interventi complessivi. L’incidenza colpisce fasce anagrafiche estremamente ampie, spaziando da una paziente di soli 20-21 anni fino alla più anziana di 98 anni. L’Emilia-Romagna, nel dettaglio, registra tassi ai vertici nazionali, con una sopravvivenza a 5 anni pari al 90,4% (rispetto a una media italiana del 90,2%).

Accanto ai dati positivi, resta tuttavia una nota dolente: la partecipazione ai programmi di prevenzione organizzata. “Il dato storico che dobbiamo assolutamente migliorare riguarda lo screening”, ha rimarcato Palli. “Il tasso di adesione per Piacenza è al 67% circa, dato che ci colloca tra le ultime province della regione. Il Centro Salute Donna, coordinato dal dottor Rago, si sta impegnando al massimo per ridurre i tempi: attualmente la risposta alla mammografia è pronta nell’arco di circa 10-15 giorni, con eventuale richiamo immediato per i controlli di secondo livello”.

Sul fronte delle raccomandazioni cliniche, i medici ricordano l’importanza dell’autopalpazione e delle visite dedicate: ecografia a partire dai 40 anni, mammografia dai 45 anni e ricorso agli ambulatori specifici dedicati all’alto rischio familiare per le donne con sospetta familiarità.

Tra i momenti più significativi del Bra Day c’è stata la presentazione dell’iniziativa solidale ideata dal direttivo di Armonia e dalla sua presidente, Erika Caffi: il “Reggiseno sospeso”, un progetto che riprende lo spirito del celebre caffè sospeso. Il sostegno all’iniziativa è confermato da un rappresentante di Atleti al suo fianco: “Una prima società sportiva ha già dato un contributo per aiutare Armonia e la San Polo Calcio”. Dopo un intervento di chirurgia mammaria o di ricostruzione protesica, le pazienti hanno la necessità di indossare reggiseni contenitivi specifici per attenuare il dolore e stabilizzare le protesi. Si tratta di presidi ortopedici che comportano una spesa media di 60-70 euro ciascuno, con la necessità di acquistarne spesso più di uno. “Vogliamo essere vicine alle donne fin dall’inizio ed evitare spese aggiuntive a famiglie che stanno già affrontando un momento complesso”, ha spiegato Erika Caffi. “L’iniziativa partirà a novembre: a ogni nuova operata verrà consegnata una cartellina contenente una card con un numero di riferimento per ritirare gratuitamente il reggiseno. Ci avvarremo della collaborazione della Tecnoortopedia Obertelli di Piacenza, che applica uno sconto del 10% alle nostre socie, ma siamo aperte all’adesione di altre sanitarie del territorio”. Un gesto profondamente simbolico: molte delle volontarie di Armonia hanno vissuto personalmente il percorso della malattia e scelgono oggi di “lasciare sospeso” un reggiseno per chi verrà dopo di loro.