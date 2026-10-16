Belvedere: lunedì 19 ottobre inaugurazione Casa della Comunità e Ospedale di Comunità
Un nuovo punto di riferimento per la salute dei cittadini, che riunisce assistenza medica, infermieristica, specialistica e servizi sociosanitari, rafforzando il collegamento tra ospedale e territorio. Lunedì 19 ottobre, alle ore 10.30, sarà inaugurata ufficialmente Piacenza Belvedere, struttura di via Gadolini 36 che ospita una nuova Casa di Comunità e un nuovo Ospedale di Comunità in area urbana.
All’inaugurazione interverranno il ministro Tommaso Foti, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza Paola Bardasi. La struttura, già operativa da fine giugno, offre un ambulatorio medico attivo 24 ore su 24, assistenza infermieristica, servizi per la gestione delle cronicità, Punto unico di accesso e attività specialistiche. Ospita inoltre un Ospedale di Comunità con 20 posti letto, dedicato ai pazienti che necessitano di assistenza e monitoraggio in una fase intermedia tra il ricovero ospedaliero e il ritorno a casa.
Realizzata nell’ambito degli investimenti del Pnrr, Belvedere rappresenta un passo importante nel rafforzamento della sanità territoriale: non soltanto un luogo di cura, ma uno spazio aperto alla comunità, alla prevenzione e alla collaborazione tra professionisti, cittadini e associazioni.