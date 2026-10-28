Besurica, il parcheggio di via Faggi verso la riqualificazione: ok a progetto da 200mila euro

Compie un nuovo passo la riqualificazione dell’area di via Faggi, all’altezza del civico 2, nel quartiere cittadino della Besurica: il Comune di Piacenza ha approvato in linea tecnica il progetto, che comprende anche la riasfaltatura di due tratti stradali del quartiere Besurica, per un importo complessivo di 200mila euro. L’obiettivo è avviare i lavori entro novembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e le temperature necessarie per eseguire correttamente le lavorazioni.

L’intervento – ricorda l’amministrazione comunale affronta una questione dalle origini lontane, legata a una vicenda urbanistica e patrimoniale risalente al 1991. L’acquisizione gratuita dell’area da parte del Comune, attraverso l’accordo con il condominio Zeta, ha consentito di superare lo stallo e creare le condizioni per procedere alla sistemazione. L’approvazione del progetto rappresenta ora un ulteriore passaggio verso la riqualificazione di uno spazio di uso quotidiano per il quartiere. «È una vicenda complessa, sul piano amministrativo come su quello tecnico e realizzativo, che si trascina da decenni – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni -. Siamo consapevoli dei ritardi rispetto alle attese, ma con questo passaggio ci avviciniamo alla soluzione di un problema che ha creato a lungo disagi ai residenti e difficoltà nella gestione dello spazio. Il progetto, sviluppato dagli uffici comunali, ha richiesto un’attenta valutazione della presenza di importanti sottoservizi, della gestione delle acque e della viabilità. L’intervento sarà anche l’occasione per un approfondito monitoraggio del verde esistente e per realizzare ulteriori sistemazioni che miglioreranno complessivamente l’area».

Il piazzale presenta oggi una superficie di terreno e ghiaia, priva di un sistema adeguato di gestione delle acque piovane. Ne derivano pozzanghere persistenti, accumuli di fango e difficoltà di passaggio, sia per i pedoni sia per i veicoli. “Il progetto – viene spiegato – prevede una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante su circa 530 metri quadrati, insieme alla riorganizzazione degli spazi di sosta. La superficie permetterà all’acqua di infiltrarsi nel terreno e sarà integrata con un’area verde filtrante e un sistema di drenaggio per gestire anche le precipitazioni più intense. Una soluzione pensata per ridurre i ristagni, migliorare la fruibilità del parcheggio e contenere l’impatto ambientale, conservando e valorizzando le alberature esistenti. Sono previste inoltre opere di illuminazione e segnaletica”. Alla riqualificazione del parcheggio si affiancherà il rifacimento del manto stradale, “con il rinnovo della segnaletica orizzontale, in due tratti particolarmente deteriorati: via Faggi, tra via Alfonso Cervini e via della Besurica, e via della Besurica, tra via Faggi e strada Agazzana, nel senso di marcia in uscita dal quartiere”.