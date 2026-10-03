Bici elettriche non a norma, anche la polizia in campo
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Sicurezza stradale: in Emilia-Romagna al via il progetto “Mobilità Sicura” – E’ partito il primo ottobre dall’Emilia-Romagna “Mobilità Sicura”, progetto pilota promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso la Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato. Per 6 mesi la Regione sarà laboratorio di un modello integrato di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali, con l’obiettivo di verificarne l’efficacia e, in caso di risultati positivi, estenderlo ad altri territori.
Al centro non ci sarà soltanto il rafforzamento dei controlli, ma una pianificazione degli interventi basata sulla conoscenza del territorio e sull’analisi di dati relativi a incidenti, flussi di traffico e fattori di rischio. Particolare attenzione sarà rivolta a eccesso di velocità, guida sotto l’effetto di alcol o droghe, distrazione, mancato utilizzo delle cinture e dei dispositivi di sicurezza e violazioni nel trasporto professionale. In campo autovelox, telelaser, etilometri e test antidroga, insieme a pattugliamenti fissi e dinamici e servizi coordinati con le altre Forze di polizia e le Polizie locali. Il progetto coinvolge anche Prefetture, enti proprietari e gestori delle infrastrutture, Anas, concessionarie autostradali, emergenza sanitaria e Vigili del fuoco. La Polizia Stradale, con la sua presenza quotidiana sulle strade e la sua profonda conoscenza del territorio, attraverso il Compartimento per l’Emilia-Romagna, elaborerà la pianificazione operativa dei servizi, partendo dai dati su incidenti, flussi di traffico e fattori di rischio: dove il pericolo è maggiore, maggiore sarà l’attenzione.
In attuazione del Progetto, il 1 ottobre la Polizia di Stato, con pattuglie della Sezione Polizia Stradale e la Polizia Locale di Piacenza hanno svolto nelle vie del centro cittadino del capoluogo, un servizio di controllo finalizzato alla verifica della regolarità e della sicurezza dei velocipedi a pedalata assistita e delle bicilette elettriche. Nell’ambito del servizio di controllo, è stato impiegato un laboratorio mobile messo a disposizione messo a disposizione dalla Motorizzazione Civile, che consente di effettuare direttamente su strada specifiche verifiche tecniche sui mezzi sottoposti a controllo. L’attività è finalizzata in particolare ad accertare la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche previste dalla normativa, verificando anche eventuali modifiche o alterazioni che possano incidere sulle prestazioni del mezzo e sulla sicurezza della circolazione. Ciò al fine di prevenire situazioni di pericolo per gli stessi conducenti e per gli altri utenti della strada.
Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo 25 velocipedi a pedalata assistita, 14 dei quali irregolari in quanto, al termine delle verifiche tecniche, sono risultati modificati e in grado di raggiungere velocità superiori ai 40 km/h ben oltre il limite di 6 km/h previsto dalla normativa. I veicoli irregolari sono stati tutti sottoposti a sequestro ed a carico dei conducenti elevate sanzioni amministrative che in alcuni casi possono superare anche 5000 euro.
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