Bici elettriche non a norma, anche la polizia in campo

Sicurezza stradale: in Emilia-Romagna al via il progetto “Mobilità Sicura” – E’ partito il primo ottobre dall’Emilia-Romagna “Mobilità Sicura”, progetto pilota promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso la Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato. Per 6 mesi la Regione sarà laboratorio di un modello integrato di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali, con l’obiettivo di verificarne l’efficacia e, in caso di risultati positivi, estenderlo ad altri territori.

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Al centro non ci sarà soltanto il rafforzamento dei controlli, ma una pianificazione degli interventi basata sulla conoscenza del territorio e sull’analisi di dati relativi a incidenti, flussi di traffico e fattori di rischio. Particolare attenzione sarà rivolta a eccesso di velocità, guida sotto l’effetto di alcol o droghe, distrazione, mancato utilizzo delle cinture e dei dispositivi di sicurezza e violazioni nel trasporto professionale. In campo autovelox, telelaser, etilometri e test antidroga, insieme a pattugliamenti fissi e dinamici e servizi coordinati con le altre Forze di polizia e le Polizie locali. Il progetto coinvolge anche Prefetture, enti proprietari e gestori delle infrastrutture, Anas, concessionarie autostradali, emergenza sanitaria e Vigili del fuoco. La Polizia Stradale, con la sua presenza quotidiana sulle strade e la sua profonda conoscenza del territorio, attraverso il Compartimento per l’Emilia-Romagna, elaborerà la pianificazione operativa dei servizi, partendo dai dati su incidenti, flussi di traffico e fattori di rischio: dove il pericolo è maggiore, maggiore sarà l’attenzione.

In attuazione del Progetto, il 1 ottobre la Polizia di Stato, con pattuglie della Sezione Polizia Stradale e la Polizia Locale di Piacenza hanno svolto nelle vie del centro cittadino del capoluogo, un servizio di controllo finalizzato alla verifica della regolarità e della sicurezza dei velocipedi a pedalata assistita e delle bicilette elettriche. Nell’ambito del servizio di controllo, è stato impiegato un laboratorio mobile messo a disposizione messo a disposizione dalla Motorizzazione Civile, che consente di effettuare direttamente su strada specifiche verifiche tecniche sui mezzi sottoposti a controllo. L’attività è finalizzata in particolare ad accertare la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche previste dalla normativa, verificando anche eventuali modifiche o alterazioni che possano incidere sulle prestazioni del mezzo e sulla sicurezza della circolazione. Ciò al fine di prevenire situazioni di pericolo per gli stessi conducenti e per gli altri utenti della strada.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo 25 velocipedi a pedalata assistita, 14 dei quali irregolari in quanto, al termine delle verifiche tecniche, sono risultati modificati e in grado di raggiungere velocità superiori ai 40 km/h ben oltre il limite di 6 km/h previsto dalla normativa. I veicoli irregolari sono stati tutti sottoposti a sequestro ed a carico dei conducenti elevate sanzioni amministrative che in alcuni casi possono superare anche 5000 euro.