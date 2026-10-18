Bis per la Bakery: a Piacenza Pesaro superata 78-75

Paoletti

I biancorossi hanno ragione di una partita che diventa piuttosto incerta e nervosa a tratti

Bakery bissa il successo della scorsa domenica con Fossombrone conquistando la seconda vittoria in Serie B Interregionale. I biancorossi hanno ragione di una partita che diventa piuttosto incerta e nervosa a tratti ma che nei momenti decisivi premia con due punti i ragazzi di coach Salvemini bravissimi a gestire l’ultimo possesso e scongiurare lo spauracchio dell’extra-time.

Quarta a segno per i primi punti biancorossi dall’arco, risponde Pesaro ma c’è subito Prosek (8-2) per una Bakery che appare in controllo (12-4). Un grande tripla di Paoletti vale il 15-4, Dellachiesa riduce il passivo andando tutto solo a canestro seguito da Braccio (17-6). Il Bramante cresce alla distanza e trova soluzioni offensive con Reginato e Quattrini (21-17): si chiude sul 23-19.

Si rivede Paoletti dall’arco per il 26-19 biancorosso, Kuot si avvita sotto canestro per una Bakery che riparte forte di fronte ad una Pesaro che però prova a mantenersi in scia (28-23) e riduce considerevolmente lo svantaggio (28-25). Timeout chiamato da coach Salvemini per scuotere una Bakery poco attenta in difesa (30-30) e meno efficace in attacco (30-33) dei marchigiani molto scaltri nel pitturato. Paoletti insiste ma dall’altra parte Reginato è assolutamente inarrestabile (38-41) ma l’ultima parola è per i biancorossi che chiudono 43-41.

Beccari e Quarta conquistano i primi rimbalzi dopo l’intervallo, Prosek va fino in fondo per il 47-41 mentre Sablich sceglie la soluzione dalla distanza (47-43). Il terzo quarto si gioca davvero sul filo dei nervi con pochi punti e qualche incertezza in entrambi gli schieramenti: lo score è in perfetto equilibrio, 55-55.

Riccardo Milani infila la tripla del 58-55, Quarta lo emula per il 61-56 biancorosso: il play dimostra di avere la mano calda colpendo nuovamente un passo fuori dall’arco per il 66-60. Non possono che essere minuti incandescenti con Riccardo Milani a spostare nuovamente in avanti lo score (69-62) e Prosek a ribadire il vantaggio biancorosso (71-62): il finale è dolce per i biancorossi che chiudono definitivamente 78-75.

BAKERY BASKET PIACENZA-BRAMANTE BASKET PESARO 78-75 (23-19, 43-41, 55-55)