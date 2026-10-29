Brazilian Jiu Jitsu, un oro e un argento per Lorenzo Giorgiutti (Yama Arashi)

Un oro e un argento per Lorenzo Giorgiutti, portacolori della Yama Arashi protagonista al torneo Grappling Industries di Brazilian Jiu Jitsu andato in scena a Gorgonzola (Milano) con la partecipazione di 574 atleti. La cintura azzurra della palestra piacentina ha brillato nella propria categoria di peso (al limite degli 84 chilogrammi) conquistando la vittoria nella specialità “Gi” (con il tradizionale judogi che consente tecniche di presa diverse) e l’argento nella “No Gi” (dove i fighters vestono maglietta e pantaloncini aderenti, con tecniche molto differenti).

“Lorenzo Giorgiutti – commenta l’insegnante Emanuele Baldanti – si conferma un ottimo agonista che dimostra un’attenta e sempre migliore gestione durante tutte le fasi di gara negli incontri disputati. Per lui continua la striscia positiva nelle competizioni, che lo vede costantemente sul podio ormai da alcuni anni in una categoria di peso tra le più difficili da affrontare”. “Sono estremamente soddisfatto – aggiunge il direttore sportivo della Yama Arashi Gianfranco Rizzi – dell’evoluzione del nostro progetto di Brazilian Jiu Jitsu. I risultati parlano chiaro e ci dicono che la fiducia riposta nel maestro Emanuele Baldanti è stata spesa bene. Il suo impegno e la sua competenza portano Lorenzo a esprimersi al meglio del suo potenziale e del suo innegabile talento”.