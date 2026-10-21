Burgio (FN) “Piacenza come Biella: sicurezza urbana tutelata coinvolgendo le famiglie”

“Futuro Nazionale Piacenza Comitato 171 esprime totale e convinto sostegno alla coraggiosa iniziativa promossa dalla giunta comunale di Biella, guidata dal sindaco Marzio Olivero, volta a contrastare gli episodi di microcriminalità e vandalismo giovanile attraverso la responsabilizzazione diretta dei nuclei familiari”. Lo scrive in una nota il referente del comitato, Loris Burgio. La proposta è già stata condivisa, nella sostanza, dai gruppi consiliari di FdI e Lega in consiglio comunale a Piacenza, che ha anticipato la presentazione di un’interrogazione incentrata su questa istanza .

“Il provvedimento allo studio, che prevede la sospensione di sussidi, contributi e agevolazioni economiche comunali non essenziali per le famiglie dei minori che commettono reati o atti vandalici, rappresenta una svolta necessaria nel panorama amministrativo italiano. Biella si distingue come il primo capoluogo di provincia in Italia ad adottare una misura di questo genere, ricalcando il virtuoso modello già introdotto nel comune di Legnago, Piacenza adotti provvedimenti in tutela dei commercianti e cittadini onesti”.

“Troppo spesso i costi economici e sociali dei danni causati alla collettività ricadono interamente sulle spalle degli operatori economimici e dei cittadini tutti. È giunto il momento di ripristinare il principio cardine secondo cui i diritti e il sostegno sociale camminano di pari passo con i doveri civici. Non è più tollerabile che l’amministrazione pubblica eroghi benefici e aiuti di natura non assistenziale a nuclei familiari che dimostrano una totale assenza di vigilanza e collaborazione nel percorso educativo e di rispetto della legalità dei propri figli”.

“L’introduzione di un “patto con le famiglie” non ha una finalità meramente punitiva, bensì profondamente educativa e preventiva. Il welfare locale deve essere uno strumento di crescita comune e di coesione, non un paracadute incondizionato che deresponsabilizza i genitori di fronte a comportamenti delinquenziali o incivili che degradano lo spazio pubblico”.