Cacciatore si spara a un piede, interviene l’elisoccorso

Cacciatore si spara accidentalmente ad un piede. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 21 ottobre nella zona di Albareto di Ziano (Piacenza), dove, intorno alle 16, sono intervenuti i soccorritori. Da chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto: l’uomo, un 59enne, è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118, giunti anche con l’elisoccorso decollato da Parma, e traportato, dopo le prime cure, all’ospedale di Piacenza. Non si troverebbe in pericolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.