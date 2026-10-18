Cadeo, Bruschi “Polizia locale inaccessibile e cittadini sul marciapiede”

“Una scelta gravissima, inaccettabile e totalmente inadeguata – sostiene l’esponente della minoranza – per un ufficio pubblico ed espone i cittadini al disagio, alle intemperie e mortifica la dignità personale, a ciò si aggiunge una condizione di totale inaccessibilità per le persone con disabilità, per gli anziani con difficoltà deambulatorie e per le famiglie con carrozzine, visto che mancano le rampe e l’unica esistente potenzialmente utilizzabile, ubicata a una diecina metri di distanza dall’ ingresso dell’ ufficio è addirittura interdetta da un cancello chiuso con un lucchetto, rendendo di fatto impossibile l’accesso al comando di Polizia Locale e negando un diritto elementare”.

“Una situazione intollerabile e inqualificabile – annota Bruschi – soprattutto perché si tratta di un edificio pubblico che avrebbe dovuto obbligatoriamente essere reso accessibile a tutti, per cui mi chiedo con quale attenzione l’amministrazione comunale gestisca i servizi pubblici se non si è accorta di una situazione così grave sotto gli occhi di tutti e se a Cadeo sia ormai necessario rivolgersi ogni volta alla stampa o ai social per ottenere anche solo il rispetto dei diritti più basilari che basterebbe un minimo di buonsenso e di responsabilità per assicurarli preventivamente”.