Cadeo, Bruschi “Polizia locale inaccessibile e cittadini sul marciapiede”
CADEO, POLIZIA LOCALE INACCESSIBILE E CITTADINI SUL MARCIAPIEDE: LA NOTA DI BRUSCHI
In una nota Filippo Bruschi del Gruppo civico per Cadeo segnala “quanto sta accadendo presso l’ufficio della Polizia Locale di Cadeo, ubicato all’interno della ex stazione ferroviaria di Roveleto, dove all’ingresso è stato affisso un cartello che per motivi di privacy invita ad attendere il proprio turno all’esterno sul marciapiede, trasformandolo di fatto in sala d’aspetto all’ aperto”.
“Una scelta gravissima, inaccettabile e totalmente inadeguata – sostiene l’esponente della minoranza – per un ufficio pubblico ed espone i cittadini al disagio, alle intemperie e mortifica la dignità personale, a ciò si aggiunge una condizione di totale inaccessibilità per le persone con disabilità, per gli anziani con difficoltà deambulatorie e per le famiglie con carrozzine, visto che mancano le rampe e l’unica esistente potenzialmente utilizzabile, ubicata a una diecina metri di distanza dall’ ingresso dell’ ufficio è addirittura interdetta da un cancello chiuso con un lucchetto, rendendo di fatto impossibile l’accesso al comando di Polizia Locale e negando un diritto elementare”.
“Una situazione intollerabile e inqualificabile – annota Bruschi – soprattutto perché si tratta di un edificio pubblico che avrebbe dovuto obbligatoriamente essere reso accessibile a tutti, per cui mi chiedo con quale attenzione l’amministrazione comunale gestisca i servizi pubblici se non si è accorta di una situazione così grave sotto gli occhi di tutti e se a Cadeo sia ormai necessario rivolgersi ogni volta alla stampa o ai social per ottenere anche solo il rispetto dei diritti più basilari che basterebbe un minimo di buonsenso e di responsabilità per assicurarli preventivamente”.