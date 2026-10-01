Camera mortuaria di Piacenza, accesso anche nei giorni festivi

Come informa l’Ausl, a partire da giovedì 1 ottobre 2026 cambiano gli orari di apertura della Camera mortuaria di Piacenza, in via Campagna 66. Il servizio sarà aperto tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e i giorni festivi, con orario continuato dalle 7 alle 19, analogamente a quanto già previsto dal lunedì al venerdì. Il nuovo orario garantisce quindi l’accesso al servizio anche nelle giornate di sabato e festive. L’ingresso alla Camera Mortuaria è adiacente alla Chiesa di San Giuseppe dell’Ospedale.