Camera mortuaria di Piacenza, accesso anche nei giorni festivi
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Come informa l’Ausl, a partire da giovedì 1 ottobre 2026 cambiano gli orari di apertura della Camera mortuaria di Piacenza, in via Campagna 66. Il servizio sarà aperto tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e i giorni festivi, con orario continuato dalle 7 alle 19, analogamente a quanto già previsto dal lunedì al venerdì. Il nuovo orario garantisce quindi l’accesso al servizio anche nelle giornate di sabato e festive. L’ingresso alla Camera Mortuaria è adiacente alla Chiesa di San Giuseppe dell’Ospedale.
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