“Campo 2 a Fiorenzuola, mutuo da 600mila euro per la riqualificazione dell’impianto”

“Sul Campo 2 l’Amministrazione Gandolfi ha scelto ancora una volta la strada della concretezza: prima tentando fino in fondo di intercettare ogni possibilità di finanziamento esterno, poi assumendosi direttamente la responsabilità di dare corso all’intervento”. È quanto sottolineano gli esponenti della lista di centrodestra SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco dopo l’approvazione della variazione di bilancio che prevede il ricorso a un mutuo da 600 mila euro destinato alla riqualificazione dell’impianto sportivo situato nella zona nord della città.

“Negli ultimi anni – ricordano – il Comune ha partecipato a quattro bandi “Sport e Periferie” e a un bando regionale dedicato all’ammodernamento, al recupero e alla riqualificazione degli impianti sportivi. Cinque tentativi che non hanno portato all’assegnazione delle risorse richieste, ma che era doveroso compiere. Quando esiste la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto un’Amministrazione responsabile deve percorrerla fino in fondo, soprattutto nel settore sportivo. Per molte altre opere pubbliche opportunità analoghe non esistono e i Comuni sono costretti fin dall’inizio a utilizzare risorse proprie. Sarebbe stato poco responsabile rinunciare preventivamente alla possibilità di finanziare almeno in parte l’intervento con fondi esterni”.

Esauriti senza esito i diversi tentativi di finanziamento, l’Amministrazione ha quindi scelto di procedere direttamente. Il progetto complessivo, che negli anni scorsi prevedeva interventi su spogliatoi, locali di servizio, pista di atletica e tribuna, “verrà ora riorganizzato in tre stralci funzionali, così da consentire una realizzazione progressiva dell’opera in relazione alle risorse disponibili”: “Il mutuo da 600 mila euro rappresenta il primo passo concreto. Altre risorse potranno essere individuate attraverso l’avanzo di amministrazione e continuerà parallelamente la ricerca di ulteriori forme di finanziamento”.

“Lo sport, le società, i giovani e le famiglie che ogni giorno utilizzano gli impianti cittadini meritano strutture adeguate – conclude la lista SiAmo Fiorenzuola -. L’Amministrazione ha provato responsabilmente a ottenere risorse esterne; oggi, di fronte alla necessità di intervenire, sceglie di metterci direttamente le risorse e di andare avanti. È questo il significato concreto di amministrare: tentare tutte le strade possibili e, quando queste non bastano, assumersi comunque la responsabilità delle scelte».