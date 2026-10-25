Canottieri Ongina brinda a Monticelli: 3-1 all’Ilario Ormezzano

“Bisogna fare i complimenti alla squadra – le parole di coach Gabriele Bruni – non è stata una partita facile contro un avversario che a mio avviso ha giocato bene e anche meglio rispetto all’esordio contro Cremona. Noi abbiamo disputato un bellissimo primo set, siamo scesi un po’ nel secondo rimanendo comunque attaccati e poi siamo riusciti a prevalere nella terza e nella quarta frazione. Sappiamo come gli avversari non vengano a Monticelli per recitare un ruolo di comparsa e sotto questo aspetto dobbiamo essere molto soddisfatti di questa vittoria”.

Tra i fondamentali brillanti in casa giallonera, il muro con 12 block diretti (4 del centrale Daniel Imokhai) e l’attacco (54% di positività di squadra), con il trio laterale in doppia cifra guidato dai 21 punti dell’opposto Henry Miranda, mentre l’asse di posto quattro Reyes-Cormio ha fatturato 35 punti in due (20 e 15). Discorso analogo in casa piemontese con la diagonale degli schiacciatori Agostini-Pahor che ha eguagliato la coppia locale di bande (19 e 16 punti).

Per la Canottieri Ongina, sabato alle 20,30 trasferta a Savona contro la Pallavolo Liguria nel match della terza giornata.