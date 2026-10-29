Canottieri Ongina in trasferta a Savona, Reyes “Obiettivo vittoria”

“Sabato scorso – racconta Reyes – siamo riusciti a spuntarla contro un avversario che non era da sottovalutare, del resto in questo campionato se ti rilassi chiunque può salire di tono e metterti in difficoltà. A differenza di Busseto e della pre-season, siamo stati un po’ più costanti nel nostro gioco, mentre in precedenza capitava di partire molto forte e poi calare dal terzo set in poi. Mi fa piacere che ci sia stato questo passo avanti e stiamo imparando a conoscere un girone nuovo per noi. Nel complesso, per noi è una buona partenza, con 5 punti in 2 giornate, forse era da un po’ di tempo che Monticelli non iniziava così bene, anche se la strada è lunga”. C’è di più. “Sono molto soddisfatto della squadra che si è creata, la società sta facendo sempre più sforzi e questo gruppo composto da ragazzi che vogliono lavorare tanto con l’aiuto dello staff può arrivare lontano”.