Canottieri Ongina in trasferta a Savona, Reyes “Obiettivo vittoria”
Lo schiacciatore giallonero guarda alla trasferta di sabato
Lunga trasferta all’orizzonte per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile sarà di scena sabato alle 20,30 a Savona contro la Pallavolo Liguria. I gialloneri di Gabriele Bruni arrivano all’appuntamento dopo i tre punti nell’esordio casalingo grazie al 3-1 contro l’Ilario Ormezzano Spb, che ha dato continuità al 3-2 esterno nel derby a Busseto. A fare il punto della situazione in casa piacentina è Alex Reyes, schiacciatore di origini cubane classe 2000 al suo secondo anno in giallonero.
“Sabato scorso – racconta Reyes – siamo riusciti a spuntarla contro un avversario che non era da sottovalutare, del resto in questo campionato se ti rilassi chiunque può salire di tono e metterti in difficoltà. A differenza di Busseto e della pre-season, siamo stati un po’ più costanti nel nostro gioco, mentre in precedenza capitava di partire molto forte e poi calare dal terzo set in poi. Mi fa piacere che ci sia stato questo passo avanti e stiamo imparando a conoscere un girone nuovo per noi. Nel complesso, per noi è una buona partenza, con 5 punti in 2 giornate, forse era da un po’ di tempo che Monticelli non iniziava così bene, anche se la strada è lunga”. C’è di più. “Sono molto soddisfatto della squadra che si è creata, la società sta facendo sempre più sforzi e questo gruppo composto da ragazzi che vogliono lavorare tanto con l’aiuto dello staff può arrivare lontano”.
Sabato c’è la lunga trasferta a domicilio della Pallavolo Liguria. “Anche in questo caso sarà un avversario da scoprire e per questo dovremo stare ancora più concentrati nello studio della partita. Dovremo andare a Savona con il coltello tra i denti, il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni sabato al di là dell’avversario”.