Canottieri Ongina inizia con una maratona vincente: Busseto piegata al tie break

“Sono due punti sicuramente conquistati – commenta coach Gabriele Bruni – sopra 2-0, abbiamo avuto un calo nel terzo set dove una palla che non abbiamo gestito bene ci è costata il parziale, poi nella quarta frazione abbiamo subìto la rimonta di Busseto, perdendo il filo del gioco. Non era facile a quel punto arrivare sereni al tie break, dove invece abbiamo lottato punto a punto prima di dare l’accelerata finale. Come ci aspettavamo, era una trasferta insidiosa contro una squadra rinnovata e con tanto entusiasmo. Abbiamo vinto e quando si vince non ci si deve lamentare. Sappiamo dove lavorare perché in alcuni momenti della partita ci siamo smarriti, al netto della qualità dell’avversario, commettendo 2-3 imprecisioni continue in determinate situazioni che ci hanno un po’ penalizzato”. Sabato alle 18 debutto stagionale casalingo a Monticelli d’Ongina contro i piemontesi targati Ilario Ormezzano.