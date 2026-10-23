Canottieri Ongina ospita Ilario Ormezzano Spb “Esordio in casa, vogliamo dare il massimo davanti ai tifosi”

Esordio casalingo per la Canottieri Ongina, in campo domani (sabato 24 ottobre) alle 18 a Monticelli contro i biellesi targati Ilario Ormezzano Spb nella seconda giornata del girone C di serie B maschile. I gialloneri di Gabriele Bruni e Fausto Perodi sono reduci dalla vittoria inaugurale al tie break nel derby di Busseto, dove erano avanti 2-0 prima di essere trascinati al quinto set, poi conquistato. A presentare la sfida in arrivo è il direttore sportivo Donato De Pascali .

“Nella nostra prima sfida casalinga – le sue parole – l’ambizione è presentarsi al meglio davanti ai nostri tifosi. E’ un campionato dove non ci saranno turni intermedi, in tutte le partite si può inciampare e anche nel corso dello stesso match ci possono essere più storie, come abbiamo visto in prima persona sabato scorso. Domani sfideremo una squadra che nella scorsa stagione ha vinto nettamente il campionato di serie C e che va presa assolutamente con le molle. La società è ben organizzata, in estate si è rinforzata adeguatamente. Al centro c’è il nostro ex Luca Morchio, mentre la diagonale di posto quattro è di spessore con Pahor (che vanta esperienze in A) e con l’esperienza di Agostini. In palleggio c’è Berteletti, mentre in posto due mi aspetto Despaigne, anche se c’è anche Scardellato. Nella prima giornata la squadra ha espresso almeno tre quarti d’ora di pallavolo significativa contro Cremona, che si è imposta 3-1 giocando tra l’altro bene. Siamo all’inizio, le formazioni devono trovare i propri equilibri, noi per primi”.