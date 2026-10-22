Canottieri Ongina ospita l’Ilario Ormezzano. Cormio “Avversario da non sottovalutare”

Alla fine è arrivata la vittoria, che per Elio ha un sapore speciale. “Non vincevo da sette anni la prima di campionato – confessa – dopo il Covid erano arrivate solo sconfitte”. Quindi vira sull’amalgama dei gialloneri. “Conoscendoci già, non c’è stata più di tanto la difficoltà sotto questo punto di vista. La voglia di iniziare c’era, si è vista nei primi due set, poi magari non c’ è ancora quel ritmo gara costante che trovi dopo 4-5 partite consecutive”. Infine Cormio guarda a sabato. “Sfidiamo l’Ilario Ormezzano dove ci sarà l’ex Luca Morchio. E’ una squadra da scoprire e interpretare, ha dato filo da torcere a Cremona. Come sabato scorso, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, altrimenti in un attimo si accende una miccia che si propaga dall’altra parte del campo. Dobbiamo fare il nostro gioco e cercare di far adattare gli avversari a noi e non viceversa. E’ la prima in casa, dove davanti al tuo pubblico vuoi sempre ben figurare, inoltre avremo quella rabbia agonistica ulteriore derivante dal punto in più non conquistato a Busseto”.