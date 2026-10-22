Canottieri Ongina ospita l’Ilario Ormezzano. Cormio “Avversario da non sottovalutare”
Lo schiacciatore giallonero indica la strada in vista dell’esordio casalingo di sabato alle 18 a Monticelli
Debutto casalingo all’orizzonte per la Canottieri Ongina, che dopo la vittoria al tie break a Busseto si prepara alla “prima” a Monticelli, dove sabato alle 18 sfiderà i piemontesi dell’Ilario Ormezzano Spb nella seconda giornata di serie B maschile (girone C). A far da “ponte” tra i due match è lo schiacciatore giallonero Elio Cormio, quest’anno anche preparatore atletico della squadra. “Nel 3-2 di Busseto – spiega il giocatore pugliese – vediamo il bicchiere mezzo pieno, ma allo stesso tempo è un match che ci deve far riflettere su alcuni aspetti che dobbiamo ancora curare, oltre a un dato di fatto: nessuno regala niente. Per provare a fare qualcosa in più bisogna giocare ogni singolo pallone come se fosse l’ultimo; non ci dobbiamo accontentare, ma spingere forte dove serve. Tirando le somme, bene la vittoria, ma resta un pizzico di rammarico per non aver portato a casa il bottino pieno”.
Alla fine è arrivata la vittoria, che per Elio ha un sapore speciale. “Non vincevo da sette anni la prima di campionato – confessa – dopo il Covid erano arrivate solo sconfitte”. Quindi vira sull’amalgama dei gialloneri. “Conoscendoci già, non c’è stata più di tanto la difficoltà sotto questo punto di vista. La voglia di iniziare c’era, si è vista nei primi due set, poi magari non c’ è ancora quel ritmo gara costante che trovi dopo 4-5 partite consecutive”. Infine Cormio guarda a sabato. “Sfidiamo l’Ilario Ormezzano dove ci sarà l’ex Luca Morchio. E’ una squadra da scoprire e interpretare, ha dato filo da torcere a Cremona. Come sabato scorso, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, altrimenti in un attimo si accende una miccia che si propaga dall’altra parte del campo. Dobbiamo fare il nostro gioco e cercare di far adattare gli avversari a noi e non viceversa. E’ la prima in casa, dove davanti al tuo pubblico vuoi sempre ben figurare, inoltre avremo quella rabbia agonistica ulteriore derivante dal punto in più non conquistato a Busseto”.