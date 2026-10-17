Caracciolo “Intelligenza artificiale salto evolutivo, ma rischia di vincere il non umano”

L’intelligenza artificiale ha travolto le nostre vite e costringe tutti a interrogarsi sul futuro. Parte da qui l’edizione 2026 del corso Cives – la 26esima – che ha ospitato nella prima serata del 16 ottobre all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il giornalista, docente ed esperto di geopolitica Lucio Caracciolo. Sotto la lente dello studioso soprattutto gli effetti politici e sociali dell’AI: siamo di fronte a una rivoluzione antropologica e culturale che non può essere paragonata alla rivoluzione industriale, le sue conseguenze sono assai più profonde. Secondo Caracciolo si tratta di “un salto di paradigma evolutivo, che rischia di porre la dimensione umana in una posizione di subalternità rispetto al non umano”.

“Non sono un tecnologo – ha esordito Caracciolo nella sua lezione davanti alla folta platea – ma posso darvi una visione dell’AI dal punto di vista politico e geopolitico, oggi è la posta in gioco principale della contesa mondiale di potere tra Stati Uniti e Cina. La distanza tra i due paesi si è ridotta in maniera sensibile negli ultimi tempi, tuttavia su 100 brevetti di AI 70 sono americani, 20 cinesi 2 europei, e zero sono italiani. E’ un quadro piuttosto triste e che rappresenta in maniera realistica un gap tra le due grandi potenze e il resto del mondo, che credo sia difficilmente recuperabile”.

“Oggi l’AI è l’unità di misura per calcolare – ha ribadito – chi è più avanti e più indietro in chiave di potenza. Tendiamo a guardare all’intelligenza artificiale come qualcosa di etereo ma per lavorare e svilupparsi necessita di beni molto concreti e spazi fisici come i data center che consumano una quantità spaventosa di energia, così come ha bisogno di minerali come le terre rare ma anche di una componente banale come l’acqua, fondamentale per raffreddare i processori dell’AI. Da qui l’interesse delle potenze mondiali per l’artico e degli Usa per la Groenlandia. A me preme riflettere anche sull’aspetto culturale del fenomeno, e su quella che il presidente Trump ha chiamato ‘superintelligenza’ che di fatto è il tentativo di mettere l’umanità in uno stato di subalternità inedita, andando a toccare il principio di responsabilità e il principio di realtà”.

“Per esempio attraverso l’AI potranno convincerci – ha sottolineato – che la realtà non è quella che vediamo e sperimentiamo, che sarà possibile soggiacere ad altri criteri di interpretazione e di lettura di quanto ci sta attorno. La guerra culturale che ne deriva riguarda la capacità di persuadere il prossimo attraverso i media. Ancora più importanti sono le ripercussioni dell’AI sul principio di responsabilità, ad esempio nelle università americane non si assegnano più prove scritte, i cosiddetti ‘paper’, agli studenti perché nessuno è più in grado di distinguere se l’autore sia umano o se sia un prodotto artificiale. Tutto questo è destinato a rendere l’intero confronto sociale fra le persone molto più complicato”.

Altro tema sviscerato da Caracciolo investe le conseguenze dell’intelligenza artificiale sulla guerra. “Vediamo già oggi armi autonome utilizzate sul fronte ucraino comandate da algoritmi, senza che l’uomo possa controllare il processo che porta alle azioni prodotte dall’AI”. “Ci troviamo di fronte dunque – ha specificato – a una rivoluzione che impatta sulle capacità cognitive delle persone, che va in parallelo a un declino cognitivo sempre più diffuso. Uno dei problemi sollevati dagli studiosi infatti è quello delle conseguenze dell’utilizzo dell’AI per risolvere i problemi facili. L’altro effetto culturale è la crisi dell’uso della parola e delle lingue, se posso avere la traduzione simultanea di qualsiasi parola, non avremo più alcun interesse ad apprendere una lingua straniera. Allora siamo di fronte a una svolta culturale e tecnologica che porterà all’impoverimento della parola e un’omogeneizzazione delle culture”.

“L’enciclica di papa Leone ‘Magnifica Humanitas‘ – ha fatto osservare Caracciolo – ha il merito di mettere in risalto alcuni aspetti problematici dell’AI senza tuttavia demonizzarla”. Quanto al dibattito sui limiti potenziali da porre allo sviluppo dell’AI, secondo Caracciolo è un tentativo di “normazione”, un campo nel quale l’Europa ha sviluppato una propensione speciale. “Come in altre situazioni – ha affermato – potremmo agire regolando cose prodotte da altri, ma di fatto sarebbe una posizione di difesa e di minorità da parte di un soggetto che non è protagonista dell’evoluzione”. “Dobbiamo essere consapevoli – ha sostenuto – che stiamo arrivando a un salto di paradigma evolutivo sul nostro pianeta, con il paradosso che sono gli stessi produttori dell’AI dichiarano che forse potrà portare alla fine dell’umanità”.

Lo sguardo di Caracciolo poi si è rivolto alla “patria” dell’AI, gli Stati Uniti, che sono al centro di un vero “cambio di regime”. “La svolta in America rappresentata da Trump – ha evidenziato – è molto più profonda e viene da lontano, quello che sta accadendo è la presa del potere delle grandi concentrazioni economiche private. Col secondo mandato di Trump si è instaurato una sorta di rapporto di cuncubinato tra la politica e le compagnie big tech che hanno piazzato nell’apparato statunitense dello stato propri funzionari e tecnici, di fatto causando uno svuotamento della sua funzione pubblica. C’è un esecutivo formato da alcuni politici e alcuni imprenditori, nel quale è assai difficile capire dove il potere della democrazia è ancora tale e dove sta invece prevalendo il potere tecnocratico. Noi stiamo perdendo il controllo di strumenti che decidono delle nostre vite. Il rischio di noi italiani ed europei di finire colonizzati da potenze esterne che imporranno un’altra realtà. Involontariamente stiamo partecipando a un processo di ‘deumanizzazione’, anche mediante una forte pulsione all’imitazione, concorrendo a creare qualcosa che umano non è, da idolatrare come un dio”.

La nuova edizione del percorso CIVES si articola in tre parti. La prima, dedicata alle nuove sfide dell’AI, prevede tre incontri. Il 23 ottobre Eugenio Tacchini, docente di Informatica all’Università Cattolica, guiderà i partecipanti dai fondamenti dell’intelligenza artificiale fino all’AI generativa. Il 13 novembre don Umberto Ciullo, parroco di Roveleto di Cadeo, ed Enrico Garlaschelli, docente di Teologia all’Università Cattolica, rifletteranno sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV e sulle sfide della contemporaneità per la comunità cristiana. Il 27 novembre Fernanda Faini, docente di Filosofia del diritto a UniPegaso, affronterà il rapporto tra intelligenza artificiale, etica e diritto. La seconda parte, incentrata sugli impatti sul territorio e sull’economia, si articola in due appuntamenti. Il 4 dicembre Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza, interverrà sul tema dell’intelligenza artificiale e delle imprese piacentine; l’11 dicembre Nicola Contardi, già dirigente di Lombardia Informatica, e Luca Canessa, direttore generale del Comune di Piacenza, parleranno di AI e servizio pubblico.

La terza parte, dedicata a “intelligenza artificiale, lavoro e diritti” e realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole, si apre giovedì 28 gennaio 2027, alle 20.30, con la prolusione di Marco Bentivogli, esperto di innovazione dell’industria e del lavoro, sulle nuove sfide del lavoro nel tempo dell’intelligenza artificiale. Proseguirà il 12 febbraio, in collaborazione con Amnesty International Italia, con l’intervento di Ilaria Masinara sui rischi che piattaforme e IA comportano per i diritti umani e le libertà personali, e il 5 marzo con la performance “teojazz”. Il corso si concluderà venerdì 12 marzo con l’assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas”, momento di confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, presso l’Università Cattolica di Piacenza.