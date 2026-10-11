Carcere sovraffollato, alle Novate oltre 600 detenuti su 400 posti. E mancano agenti

Il carcere cittadino delle Novate chiude settembre 2026 con un tasso di affollamento reale del 149,1%: 604 persone detenute per soli 405 posti effettivamente disponibili. La capienza regolamentare è di 414 posti, ma 9 risultano inagibili: posti che esistono sulla carta e non nei fatti. Sul dato ufficiale il sovraffollamento si ferma al 146%; sui posti reali supera il 149%. E’ la fotografia che emerge dal report mensile sulle carceri italiane realizzato da Ottorighe sulla base del Bollettino mensile del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e sulle Schede Trasparenza del Ministero della Giustizia, una situazione già recentemente denunciata anche dai sindacati di polizia penitenziaria, che hanno incontrato il Prefetto.

Nei tredici mesi osservati (settembre 2025-settembre 2026) le presenze nella casa circondariale sono oscillate tra 537 e 604. A settebre di quest’anno sono 604, un dato in crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “La capienza reale non è cresciuta – evidenzia il report – ogni variazione delle presenze si scarica per intero sul tasso di affollamento”. Secondo quanto riportato dal report, le persone straniere detenute straniere sono 427, (70,7%), contro una media regionale del 52,0% e nazionale del 31,6%. Le donne presenti sono 17 (2,8%). La Polizia Penitenziaria è scoperta del 14%: 212 agenti sui 246 previsti (1 agente ogni 2,2 detenuti). Gli educatori in servizio sono 4, uno ogni 151 persone detenute.