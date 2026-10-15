Cardio Check Up, seconda giornata di screening in farmacia anche a Piacenza

Tornano anche in Emilia-Romagna i Cardio Check Up, screening promossi da Farmacie Specializzate, network di Unifarco Laboratori. Durante il mese dedicato alla salute del cuore, dal 7 settembre al 17 ottobre, nelle farmacie aderenti i cittadini potranno richiedere il Cardio Check Up a un prezzo scontato; dopo la prima giornata di screening del 25 settembre, ora si replica il 16 ottobre. Il check up e la consulenza del farmacista saranno offerti gratuitamente. A Piacenza ha aderito l’Antica Farmacia Antonio Corvi, lungo via XX Settembre.

L’iniziativa nasce da un presupposto centrale per la salute pubblica: il rischio cardiovascolare può svilupparsi nel tempo anche senza sintomi evidenti. Conoscere alcuni parametri e riconoscere precocemente eventuali condizioni di rischio può aiutare le persone a compiere scelte più consapevoli e, quando necessario, a rivolgersi al medico per gli opportuni approfondimenti. «L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare. La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia con le persone, può svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione. Promuovere iniziative come questa significa valorizzarne la professionalità e contribuire a costruire percorsi di salute orientati alla prevenzione e a una longevità in salute», spiega Luigi Corvi, President di Unifarco.

Uno scenario nazionale che richiede più prevenzione – Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia: nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato oltre 206.000 decessi, quasi il 31% del totale. Secondo i dati ISS più recenti, inoltre, il 40% degli adulti tra 18 e 69 anni presenta almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. Nella popolazione tra 35 e 74 anni esaminata nel 2023-2024, pressione elevata o trattamento antipertensivo interessano il 49% degli uomini e il 37% delle donne. Numeri che richiamano l’importanza di rendere più accessibili occasioni di informazione e controllo sul territorio.

L’Emilia-Romagna: pressione e peso tra i fattori da tenere sotto controllo – In Emilia-Romagna, i risultati 2025 della Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE dell’Istituto Superiore di Sanità, condotta su un campione di popolazione tra 35 e 74 anni, mostrano valori di pressione arteriosa elevata nel 31% degli uomini e nel 33% delle donne. Considerando anche chi assume un trattamento antipertensivo, le quote salgono rispettivamente al 54% e al 51%. Tra le persone con pressione elevata e/o in trattamento, l’inconsapevolezza della pressione elevata riguarda il 30% degli uomini e il 34% delle donne. Sul fronte del peso, il 55% degli uomini e il 38% delle donne risulta in sovrappeso, mentre l’obesità riguarda rispettivamente il 24% e il 31%.

Le farmacie come hub di prossimità per la salute cardiovascolare – Il Cardio Check Up Base propone una prima valutazione del profilo di rischio attraverso un questionario sul rischio cardiovascolare, la misurazione della circonferenza addominale, della pressione arteriosa e della glicemia. La lettura congiunta dei parametri consente di offrire un primo orientamento personalizzato e di richiamare l’attenzione sui principali fattori modificabili. Durante il mese cardio il servizio potrà essere richiesto a un prezzo scontato. Nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, invece, nelle Farmacie Specializzate aderenti il Check Up Base e la consulenza saranno svolti gratuitamente dal farmacista. I risultati rappresentano un punto di partenza per aumentare la consapevolezza e orientare verso eventuali approfondimenti medici e diagnostici. Le farmacie aderenti offriranno, inoltre, la possibilità di effettuare a tariffa agevolata il Cardio Check Up Plus, un’analisi più approfondita che, grazie anche alla consulenza personalizzata del farmacista, risponde alle esigenze di chi vuole prendersi cura del proprio cuore attraverso uno screening puntuale e dettagliato.