Caro prezzi, Coldiretti Piacenza “La Regione ha accolto le nostre istanze”

Coldiretti Piacenza accoglie con favore le misure annunciate dalla Regione Emilia-Romagna a sostegno delle imprese agricole e del settore della pesca: “Un pacchetto di interventi mirati a contenere i costi di carburante, coperture assicurative e fertilizzanti, rispondendo alle istanze avanzate dall’organizzazione per alleviare le pesanti difficoltà del comparto dovute ai rincari produttivi”.

Gli interventi – spiega l’associazione – arrivano dopo le misure per oltre 200 milioni di euro messe in campo a seguito della mobilitazione promossa da Coldiretti lo scorso 16 febbraio a Bologna, quando circa 5.000 soci, provenienti da tutte le province della regione tra cui 500 piacentini, hanno richiamato l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà delle aziende agricole e sulla necessità di risposte concrete per tutelare il reddito degli agricoltori e la competitività delle produzioni. Un percorso di confronto con la Regione che ha già portato a risultati concreti, tra cui 8 milioni di euro per il sostegno alle filiere in crisi, oltre a risorse per i giovani agricoltori, per gli investimenti aziendali e per la frutticoltura, interventi a favore delle zone svantaggiate e della montagna, per il contrasto al dissesto e alle frane, per la prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il settore ittico.

Nel dettaglio, 12 milioni di euro sono destinati al contenimento dei costi del gasolio agricolo, una delle principali voci di spesa per le imprese, indispensabile per le lavorazioni nei campi e per il funzionamento dei mezzi agricoli. L’intervento punta ad alleggerire il peso del carburante sui bilanci aziendali, in una fase caratterizzata da costi di produzione elevati. Al settore della pesca sono invece destinati 6,6 milioni di euro, specificamente finalizzati alla riduzione dei costi del gasolio utilizzato dalle imprese ittiche. Per le assicurazioni sulle produzioni vegetali vengono stanziati 3,5 milioni di euro, destinati alla riduzione del costo dei premi delle polizze sottoscritte dalle aziende agricole. Un sostegno importante per favorire il ricorso agli strumenti di difesa delle colture dai danni provocati dalle avversità atmosferiche, sempre più frequenti e particolarmente impattanti sulla sostenibilità economica delle imprese. Ulteriori 3,1 milioni di euro sono destinati alla riduzione dei costi dei fertilizzanti, con particolare riferimento alle coltivazioni rimaste escluse dagli interventi previsti dal decreto del Governo. Le risorse regionali intervengono quindi a sostegno delle produzioni vitivinicole e ortofrutticole, andando a colmare una lacuna delle misure nazionali e rispondendo a una specifica richiesta avanzata da Coldiretti per evitare disparità di trattamento tra i diversi comparti produttivi.

Si tratta di interventi che vanno nella direzione indicata dall’organizzazione per sostenere le imprese in una fase particolarmente complessa, caratterizzata dall’incremento dei costi dei mezzi tecnici e dalla necessità di garantire continuità produttiva e adeguati livelli di redditività. “L’aumento dei costi di produzione pesa in maniera significativa sui bilanci delle imprese agricole e rischia di comprometterne la sostenibilità economica” ha dichiarato il presidente regionale Luca Cotti. “In questo contesto sono fondamentali risposte capaci di salvaguardare il nostro patrimonio produttivo, riconoscendo anche le esigenze delle filiere rimaste scoperte a livello nazionale. Ringraziamo l’assessore Alessio Mammi e il presidente Michele de Pascale per la disponibilità e l’attenzione riservata alle istanze del settore: i risultati raggiunti confermano quanto il dialogo con le istituzioni sia decisivo per tutelare il reddito dei produttori”.