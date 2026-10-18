“Carovita al contrario”: i danni delle proteste violente ricadono su tutti i cittadini?

Il sindacato di polizia Siap condanna gli episodi di violenza contro le forze dell’ordine e richiama l’attenzione sulle conseguenze economiche dei danneggiamenti, dai cassonetti incendiati alle vetrine distrutte, fino alle auto danneggiate e alle spese sanitarie per gli agenti feriti. Secondo il Siap, a pagare il conto sono tutti i cittadini, attraverso le tasse e i costi che ricadono su famiglie, commercianti e amministrazioni pubbliche. Di seguito la nota stampa della Segreteria provinciale Siap di Piacenza, sulle violenze durante le manifestazioni e sui costi dei danneggiamenti per la collettività.

“Ancora una volta, per certi facinorosi, l’obiettivo di una manifestazione, alla quale i poliziotti sono chiamati a far sì che si svolga regolarmente – quindi a difesa del diritto di manifestare – sono i poliziotti e non il merito della questione per la quale si manifesta. Ancor peggio è la ricostruzione dei fatti e il silenzio di taluni che dovrebbero solo condannare i fatti violenti”. La segreteria Siap dell’Emilia-Romagna, oltre a condannare le violenze contro le forze di polizia, ha voluto effettuare un calcolo matematico. “Stanchi di sentire slogan contro la crisi pronunciati da chi un secondo dopo brucia il cassonetto sotto casa tua, come Siap Emilia-Romagna abbiamo deciso di regalare una calcolatrice a questa gente.