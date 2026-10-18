“Carovita al contrario”: i danni delle proteste violente ricadono su tutti i cittadini?
La nota stampa della Segreteria provinciale SIAP di Piacenza sulle violenze durante le manifestazioni e sui costi dei danneggiamenti per la collettività.
Il sindacato di polizia Siap condanna gli episodi di violenza contro le forze dell’ordine e richiama l’attenzione sulle conseguenze economiche dei danneggiamenti, dai cassonetti incendiati alle vetrine distrutte, fino alle auto danneggiate e alle spese sanitarie per gli agenti feriti. Secondo il Siap, a pagare il conto sono tutti i cittadini, attraverso le tasse e i costi che ricadono su famiglie, commercianti e amministrazioni pubbliche. Di seguito la nota stampa della Segreteria provinciale Siap di Piacenza, sulle violenze durante le manifestazioni e sui costi dei danneggiamenti per la collettività.
“Ancora una volta, per certi facinorosi, l’obiettivo di una manifestazione, alla quale i poliziotti sono chiamati a far sì che si svolga regolarmente – quindi a difesa del diritto di manifestare – sono i poliziotti e non il merito della questione per la quale si manifesta. Ancor peggio è la ricostruzione dei fatti e il silenzio di taluni che dovrebbero solo condannare i fatti violenti”. La segreteria Siap dell’Emilia-Romagna, oltre a condannare le violenze contro le forze di polizia, ha voluto effettuare un calcolo matematico. “Stanchi di sentire slogan contro la crisi pronunciati da chi un secondo dopo brucia il cassonetto sotto casa tua, come Siap Emilia-Romagna abbiamo deciso di regalare una calcolatrice a questa gente.
Un cassonetto della spazzatura dato alle fiamme costa 600 euro, pagati con la Tari di tutti i residenti. Una vetrina spaccata al piccolo commerciante comporta una spesa tra 1.500 e 3.000 euro, a carico del negoziante o sotto forma di premi assicurativi più alti. Per un’auto di un lavoratore distrutta o incendiata, il costo stimato va dagli 8.000 ai 15.000 euro, con l’assicurazione base che non rimborsa nulla. Un muro storico o una fermata dell’autobus imbrattati o distrutti comportano una spesa tra 800 e 2.000 euro, a carico del Comune e quindi dei contribuenti. A queste cifre si aggiungono le spese sanitarie e i soccorsi per gli agenti e gli operatori feriti, stimate in 10.000 euro per ricoveri, cure mediche, giorni di prognosi e sostituzione del personale, oltre alle perdite legate alle giornate di lavoro compromesse da blocchi e ripristini, difficili da quantificare per chi deve aprire un negozio o andare in fabbrica. Il totale? Una sola giornata di “protesta contro la povertà” finisce per costare alle città emiliano-romagnole centinaia di migliaia di euro. Soldi che le amministrazioni comunali, regionali e statali toglieranno ai servizi per le famiglie, agli asili o alla manutenzione delle strade. Chiediamo a chi promuove e giustifica queste manifestazioni: avete fatto i conti prima di uscire di casa? Ai poliziotti e ai colleghi delle forze dell’ordine va il merito di proteggere le città con il proprio corpo; a chi devasta, da oggi offriamo noi il conto della calcolatrice”.