Case Comunità di Bettola e Carpaneto, cambiano gli orari degli Sportelli unici fotogallery

di - 05 Ottobre 2026 - 16:29

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Casa della comunità Carpaneto

Ausl Piacenza comunica che dal 12 ottobre varieranno gli orari di apertura degli Sportelli Unici nelle Case della Comunità di Bettola e di Carpaneto e Gropparello come di seguito indicato.

Orari di apertura Sportello Unico di Bettola:
Lunedì 08:15 – 1
Martedì 08:15 – 13
Mercoledì 10 – 13

Orari di apertura Sportello Unico di Carpaneto:
Lunedì 10 – 13
Mercoledì 10 – 13
Giovedì 08:15 – 13
Venerdì 10- 13

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