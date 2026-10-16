“Case di Rocco, fermare la demolizione: serve approfondimento”

“Esprimiamo forte preoccupazione per l’imminenza di un intervento irreversibile su un manufatto per il quale esiste una significativa documentazione storica e architettonica”. Così Italia Nostra – Sezione di Piacenza, che interviene sulla prevista demolizione – dopo il via libera del Ministero – dell’edificio in Via Emilia Pavese, località Case di Rocco; l’associazione ha inviato una comunicazione alla Soprintendenza di Parma e Piacenza e, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale: “Pur prendendo atto della valutazione – scrive l’associazione – riteniamo che la documentazione storica già trasmessa il 5 e 9 ottobre, comprendente tra l’altro perizia del Tribunale di Piacenza che descrive le caratteristiche costruttive superstiti, e articolo con pareri sull’edificio degli architetti Ugo Galluppi e Marcello Spigaroli e del dottor Carlo Emanuele Manfredi, meriti di essere portata integralmente all’attenzione degli organi competenti”.

“Segnaliamo inoltre – proseguono – che la perizia giudiziaria richiama un precedente procedimento comunale nel quale sarebbe stata respinta una proposta di demolizione e ricostruzione in considerazione della natura storica del fabbricato. È stata presentata istanza di accesso agli atti per acquisire il relativo provvedimento e il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Alla luce dell’irreversibilità della demolizione, chiediamo infine con urgenza di valutare se la documentazione storica e architettonica già allegata, anche in relazione agli atti amministrativi pregressi ancora da acquisire, giustifichi un riesame o ulteriori verifiche prima dell’esecuzione dell’intervento”. “Siamo consapevoli – concludono – delle esigenze di sicurezza pubblica e non intendiamo sottovalutarle. Chiediamo tuttavia che, ove tecnicamente praticabili, siano valutate misure provvisorie di protezione dell’area e di contenimento del rischio che consentano di evitare, almeno temporaneamente, la perdita irreversibile del manufatto, senza pregiudicare la sicurezza delle persone”.

Guardia Archeologica Nazionale: “Fermate le ruspe, la storia non si cancella con un parere burocratico” – La Guardia Archeologica Nazionale chiede “la sospensione immediata della demolizione in autotutela e un nuovo approfondimento storico-documentale”. “Possibile – si chiedono – che un edificio di quattro secoli possa essere cancellato senza aver esaurito ogni possibilità di conoscenza e conservazione della sua storia? Un edificio storico non deve necessariamente possedere decorazioni, affreschi o qualità monumentali per rappresentare una testimonianza importante del passato. La storia non si misura soltanto dal presunto pregio architettonico. Parliamo di una costruzione risalente al Seicento, in un’area la cui memoria documentaria affonda nel Medioevo: il toponimo Casa di Rocco compare già in una testimonianza del 1248. Ma soprattutto emerge un elemento che merita chiarimenti: una perizia del 2025 riferisce che, in passato, proprio il Comune avrebbe impedito un intervento di demolizione e ricostruzione per salvaguardare le caratteristiche storiche del fabbricato. Come si conciliano quelle precedenti valutazioni con la decisione attuale? Quali documenti storici sono stati effettivamente esaminati?”.