Case popolari, Associazione Rete “A pagare saranno ancora le famiglie italiane in attesa”

L’Associazione Rete-Casa e Sociale – APS interviene “con estrema fermezza” sulle modifiche ai criteri di accesso e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Emilia Romagna. “Lo avevamo denunciato pubblicamente – scrivono -. Avevamo espresso preoccupazione, lanciato un allarme e auspicato che la Regione non procedesse senza affrontare le reali criticità del sistema abitativo. Oggi quelle preoccupazioni sono realtà. Non possiamo accettare che una questione delicata come il diritto alla casa venga affrontata prevalentemente attraverso una revisione dei requisiti, mentre migliaia di famiglie continuano a confrontarsi con graduatorie, attese interminabili e un patrimonio pubblico insufficiente”. “Il superamento dei punteggi regionali legati all’anzianità di residenza e le modifiche riguardanti i requisiti lavorativi per determinate categorie di cittadini stranieri rappresentano cambiamenti significativi, che meritavano un confronto approfondito con le realtà impegnate quotidianamente sul territorio. Siamo consapevoli che la Regione richiami pronunciamenti della magistratura e obblighi di non discriminazione, abbastanza discutibili e figli di ideologia. Ma il rispetto delle sentenze non può diventare l’alibi per evitare il confronto sulle conseguenze concrete delle scelte amministrative e, soprattutto, sulla drammatica insufficienza degli alloggi disponibili. E soprattutto, si agevola il parassitismo nei confronti del sistema assistenziale pubblico, in questo caso delle case popolari.”

“Ampliare le possibilità di accesso – si legge nella nota dell’associazione – senza aumentare adeguatamente l’offerta abitativa, rischia di esasperare ulteriormente una competizione sociale già insostenibile. Il bisogno abitativo deve rimanere centrale, ma chiede anche che venga riconosciuta, attraverso strumenti legittimi ed equi, la condizione di chi attende da anni una risposta dalle istituzioni. Non possiamo ignorare le famiglie che hanno presentato regolarmente domanda, rispettato le procedure, rinnovato la documentazione e atteso pazientemente un’assegnazione che continua a non arrivare. A queste persone cosa diciamo? Di aspettare ancora? Di rassegnarsi? Di accettare che le graduatorie siano ulteriormente congestionate?” “La giustizia sociale – proseguono – non si costruisce così. Come avevamo già evidenziato, a Piacenza sono già state introdotte modifiche regolamentari che hanno eliminato i punteggi aggiuntivi legati all’anzianità di residenza. Una scelta che abbiamo giudicato discutibile e che continua a suscitare forti preoccupazioni. Ci rivolgiamo direttamente al presidente Michele de Pascale e all’assessore regionale alle Politiche abitative Giovanni Paglia: non bastano dichiarazioni di principio. Servono numeri, risorse, tempi certi e assunzioni di responsabilità. E al Governo chiediamo, invece, di accelerare col piano casa, più urgente che mai.”