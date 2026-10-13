Celiachia, associazioni e medici promuovono il progetto di legge regionale

Le associazioni e i medici che si occupano di celiachia promuovono il progetto del Partito democratico che vuole garantire equità di accesso alle prestazioni sanitarie e alla sicurezza alimentare, rendere più efficienti i percorsi diagnostico-terapeutici, l’assistenza farmaceutica e integrativa, investendo sull’inclusione sociale e sulla formazione degli operatori. Il sostegno al progetto di legge è emerso nel corso dell’udizione svolta in maniera congiunta dalle commissioni Sanità e Politiche economiche presiedute rispettivamente da Gian Carlo Muzzarelli e Luca Quintavalla. “La celiachia è una malattia molto diffusa ma i dati reali sono sottostimati: in Emilia-Romagna si parla di 23mila persone, ma – ha precisato il presidente Muzzarelli – sarebbero circa il doppio. Questo progetto di legge è fondamentale per garantire equità di accesso alle prestazioni sanitarie e al servizio farmaceutico”.

Per Umberto Volta, coordinatore dell’Associazione italiana celiachia per l’Emilia-Romagna, i punti fondamentali della legge sono la formazione e l’istituzione di un registro. Dobbiamo seguire l’esempio della Toscana dove vi è da anni un registro con i dati relativi a diagnosi, follow up ed eventuali complicanze”. Simonetta Mastromauro, promotrice della cultura della celiachia nell’ambito del volontariato, ritiene fondamentale “rendere obbligatorio un corso di formazione per la celiachia per tutti i ristoratori. Necessari anche incentivi per adeguare le cucine delle attività di ristorazione e inserire menù dedicati delle strutture termali così come nei bar degli ospedali e nei distributori automatici. Per quanto riguarda le mense scolastiche, è importante che siano servite portate senza glutine uguali a quelle di tutti gli altri bambini”. Barbara Moinelli dell’Associazione italiana celiachia (Aic): “Al centro c’è sempre l’aspetto della qualità della vita del celiaco, la vita del celiaco non è semplice, chiediamo per queste persone una vita normale, il modello è quello dell’inclusione sociale e sanitaria, c’è ancora tanto da fare, questo progetto di legge va nella direzione giusta”.

Per Patrizia Alvisi, direttrice del programma di gastroenterologia pediatrica dell’ospedale Maggiore di Bologna, “la prima cosa da fare è quella di aumentare le diagnosi, servono parametri certi, screening pediatrici diffusi, i registri, poi, devono essere sempre aggiornati. Centrale, infine, è anche l’aspetto della formazione dei medici, a partire dai pediatri”. Laura Morisi, coordinatrice di Dietetica per Ausl Bologna, ha evidenziato come “una serie di alimenti venga spesso esclusa dai menù perché manca la materia prima di base. Aumentando le richieste non è detto, infatti, che gli operatori economici riescano a gestire una produzione adeguata. Nel percorso di assistenza va potenziata la capacità di fornire queste risposte”. Per Fabio Ramaroli, presidente dell’Associazione italiana negozi celiachia, “ci sono vincoli di trasparenza che vanno rispettati perché si parla di spesa sanitaria. Un grosso ruolo dovrebbe svolgerlo la commissione Stato-Regione per dare al celiaco il massimo dell’assistenza e avere la possibilità di spendere i buoni su tutto il territorio nazionale. In questo, servirebbe un intervento centralizzato del ministero delle Finanze”.

Nicola Marcello (FdI) ha evidenziato come “sempre più casi vengono portati alla luce e sicuramente questo progetto di legge serve da stimolo ma servirebbe anche un supporto psicologico: la diagnosi di celiachia, soprattutto in giovane età, rappresenta un problema per tutta la famiglia”. Francesco Sassone (FdI) ringrazia “le associazioni per il lavoro che stanno portando avanti, io ho un’esperienza in famiglia, cambia lo stile di vita, serve avere particolare attenzione nei confronti dei più giovani, a partire dall’aspetto dell’inserimento sociale, non dobbiamo privarli di certe esperienze, non si devono sentire diversi”. Giovanni Gordini (Civici) ha sottolineato “l’importanza dell’istituzione del registro per chi lavora in ambito sanitario”. Sempre con un apprezzamento bipartisan, la commissione Sanità ha licenziato il progetto di legge Pd e Civici per la prevenzione e la gestione dell’arresto cardiaco extraospedaliero. Il testo ora passa all’esame dell’Aula.

Albasi (Pd): “Celiachia, il diritto alla cura passa anche dalla tavola” – «Per una persona celiaca, poter contare su un’alimentazione sicura significa potersi curare. Garantire l’accesso equo e continuativo agli alimenti senza glutine significa tutelare un diritto fondamentale. È da questa consapevolezza che nasce il nostro progetto di legge: vogliamo che le persone trovino risposte certe nei servizi e possano vivere pienamente la propria quotidianità, a scuola, al lavoro e nella vita sociale». Così Lodovico Albasi, consigliere regionale piacentino del Partito democratico, proponente e relatore di maggioranza del progetto di legge “Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme”, in occasione dell’udienza conoscitiva in Assemblea legislativa.

La proposta nasce da mesi di lavoro, confronto e approfondimento, condotti con il contributo della Giunta regionale e delle strutture tecniche competenti. Un percorso che Albasi ha voluto sottolineare ringraziando l’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi, i collaboratori e i colleghi coinvolti, e confermando la piena disponibilità al confronto con il relatore di minoranza Tommaso Fiazza e con tutti i componenti della Commissione. «Abbiamo lavorato per costruire una disciplina organica, solida e concretamente applicabile, capace di utilizzare pienamente gli strumenti a disposizione della Regione. L’obiettivo è rafforzare le tutele e dare uniformità, continuità e certezza alle risposte del sistema regionale. La qualità dell’assistenza deve essere garantita ovunque si viva in Emilia-Romagna», sottolinea Albasi.

Diagnosi tempestiva, continuità della presa in carico e accessibilità dei servizi sono al centro del progetto, articolato in 22 articoli e quattro Titoli. La proposta affronta l’intero percorso assistenziale: dalla diagnosi al follow-up, dalla formazione del personale sanitario all’informazione dei cittadini, fino all’innovazione del sistema informatizzato per l’erogazione degli alimenti senza glutine e agli strumenti di coordinamento e monitoraggio regionale. Particolare attenzione è rivolta all’interoperabilità dei sistemi, per rendere più semplice e accessibile la fruizione del servizio. «Dobbiamo superare la sottovalutazione che ancora accompagna questa malattia e riconoscere fino in fondo le esigenze di chi ci convive. L’accesso agli alimenti senza glutine è parte integrante della cura e deve essere trattato come tale. Semplificare le procedure, migliorare l’informazione e rendere più efficienti i percorsi assistenziali significa incidere concretamente sulla salute e sulla qualità della vita delle persone», afferma il consigliere. Una dimensione che riguarda anche la partecipazione alla vita sociale, soprattutto per i più giovani. La mensa scolastica, una cena con gli amici, un viaggio o un pasto sul luogo di lavoro sono momenti ordinari che, per una persona celiaca, richiedono garanzie precise di sicurezza e attenzione. «La tutela della salute deve accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni. Penso in particolare ai bambini e agli adolescenti: poter condividere un pasto in sicurezza significa anche sentirsi parte di una comunità. Per questo sicurezza alimentare, formazione degli operatori e inclusione devono procedere insieme», aggiunge Albasi.