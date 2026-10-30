Centro recapito di Bobbio, Spi Cgil “No allo spostamento, penalizzati gli anziani e la montagna”

Anche la Spi Cgil di Piacenza interviene sullo spostamento a Podenzano del centro di recapito della corrispondenza di Bobbio, manifestando, attraverso la Lega intercomunale Alta Val Trebbia, la propria contrarietà. “Un accorpamento di questo tipo – sottolinea la Lega Spi – oltre a causare forti disagi ai lavoratori coinvolti, rischia di creare problemi alla cittadinanza e alle imprese dell’Alta Val Trebbia. A pagarne maggiormente le conseguenze sarebbero gli anziani, per i quali la corrispondenza cartacea continua a rappresentare un servizio essenziale”.

Il sindacato dei pensionati richiama l’attenzione sulle difficoltà di accesso agli strumenti digitali che interessano una parte della popolazione anziana e sull’importanza di garantire consegne puntuali anche nei territori montani. “Pensiamo, ad esempio, agli avvisi di pagamento con scadenze da rispettare: eventuali ritardi nel recapito potrebbero tradursi in sanzioni e costi aggiuntivi per i destinatari”. Per queste ragioni, lo Spi Cgil attraverso la Lega intercomunale Alta Val Trebbia, chiede alla Direzione provinciale di Poste Italiane di riconsiderare l’accorpamento e le sue ricadute sul territorio. “La montagna piacentina ha bisogno di servizi accessibili e di una presenza capillare sul territorio – conclude la Lega Spi -. Non vogliamo assistere alla perdita di un altro presidio, con il conseguente impoverimento dei servizi per chi vive e lavora in Alta Val Trebbia”.