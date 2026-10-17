Centrodestra in piazza con due ministri “Insieme sceglieremo il candidato sindaco”

Centrodestra piacentino unito in Piazza Cavalli nel pomeriggio del 17 ottobre per celebrare i quattro anni di Governo guidato da Giorgia Meloni con due ministri sul palco: oltre al piacentino Tommaso Foti, anche Paolo Zangrillo di Forza Italia, Ministro della Funzione Pubblica. Lo slogan dell’iniziativa “Il Governo + stabile, l’Italia + forte – 4 anni di impegno per la Nazione” che ha visto la partecipazione congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati davanti ad alcune centinaia di persone. A moderare gli interventi che si sono avvicendati in piazza Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Tutti i protagonisti hanno evidenziato il valore dell’unità che caratterizza il centrodestra, intorno alla figura della premier Meloni, e Foti ha riservato un passaggio anche alle comunali di Piacenza dell’anno prossimo: “Il candidato a sindaco non lo sceglie Foti ma tutta la coalizione”.

Ultimo a prendere la parola ma assai atteso l’intervento del Ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Tommaso Foti “Noi usiamo ancora l’intelligenza umana, non siamo un algoritmo – ha affermato – e quindi possiamo anche sbagliare. Quando ci siamo insediati è esplosa la guerra in Ucraina, ci è stato detto che sarebbe durata sei mesi, invece rischia di essere peggio della Seconda Guerra Mondiale. Poi ci vengono a dire che non dobbiamo investire in spesa militare, perché così si tolgono risorse a scuola e sanità, ma guardate da chi arrivano queste critiche, non è la sinistra, ma un ex militare come Vannacci, questo non lo possiamo accettare”. “Le spese militari non sono solo i carri armati, – ha proseguito – ma anche le spese per la protezione civile. Sì e parlato della coppa e del maiale tolto dalle mense, ma cosa ne pensano dell’Iran che condanna a morte una ragazza?” Sulla polemica sulle mense scolastiche ha proseguito: “Se la sindaca di Piacenza, de Pascale e la Schlein vogliono islamizzare il Pd, va bene. Ma se pensano di farlo a Piacenza e in Italia non ci riusciranno mai e poi mai. Noi non siamo una setta, ma una comunità di uomini e donne liberi, che fanno sintesi e sanno ancora accendere una scintilla nei cuori delle persone”. Sulla situazione economica e sul tema dell’inflazione Foti ha spiegato: “Abbiamo vissuto due giorni molto duri in Europa. Se non ci fosse la stima, la tenacia e autorevolezza di Meloni, non avremmo ottenuto che il decreto bollette potesse ottenere il via libera, sia per le famiglie che per le imprese. Sono onesto, se avessimo saputo della durata del conflitto in Ucraina e della guerra in Iran, forse avremmo scritto un programma diverso. Ma non abbiamo la sfera di cristallo. Dovete chiedervi se ci fossero stati gli altri, cosa sarebbe successo. Il prossimo anno si deve votare, sono certo che chi vuole bene all’Italia, deve pensare che il centrodestra vuole bene all’Italia. Io ho imparato da Almirante che prima viene l’Italia, l’Italia, l’Italia, prima delle bandiere di partito. Ci candideremo per confermarci al governo e conquistare di nuovo palazzo Gotico. C’è chi dice che il candidato lo sceglie Foti, io dico che lo sceglie la coalizione”.

Il Ministro Paolo Zangrillo ha rammentato che “i governi più longevi in Italia sono sempre stati di centrodestra, questo perché condividiamo valori, un’identità, e su questo si fa sintesi per risolvere i problemi”. “Dall’altra parte invece c’è un campo largo – ha proseguito – a geografia variabile, una volta c’è Renzi, una volta c’è la Schlein, un camposanto mentre noi abbiamo idee. Noi ci rispettiamo e anche se non la pensiamo sempre alla stessa maniera, sappiamo essere uniti. La longevità è un grande valore e una grande responsabilità. Ci assumiamo impegni e sappiamo che vanno mantenuti”.

Ad esordire dal microfono Matteo Fornasini di Forza Italia, assessore del Comune di Ferrara: “Vedere la piazza piena – ha detto – di sabato pomeriggio è il peggior messaggio per il centrosinistra, in vista delle elezioni. Venendo qui ho visto che per il nostro prossimo sindaco molto ci sarà da fare per la viabilità e i parcheggi”. Michele Barcaiuolo, senatore di Fratelli d’Italia ha aggiunto: “Sono stati quattro anni di governo e di risultati mai visti prima, con tassi di occupazione alti e numero di sbarchi drasticamente ridotti. Rivisto anche il rapporto con l’Ue: noi ci facciamo sentire e non accettiamo solo comandi. L’opposizione invece non fa opposizione al Governo, ma fa opposizione all’Italia”. Per la Lega è intervenuto il consigliere comunale di Piaceza Luca Zandonella che ha ricordato come nel 2027 ci saranno tanti appuntamenti elettorali: “Anche a Piacenza un tema chiave è la sicurezza, questa amministrazione di centrosinistra ha sempre dato la colpa al Governo. Ma proprio grazie al Governo noi siamo stati inseriti nel progetto Strade Sicure”.