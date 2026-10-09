Cercare Raffaello in carcere: il 15 ottobre inaugurazione dell’opera in Galleria Alberoni

L’opera è frutto di un n laboratorio artistico nato nell’ambito del progetto Orizzonti di Fondazione Francesca Rava sostenuto da Mediobanca e realizzato presso sei Istituti penitenziari

Con l’inaugurazione di giovedì 15 ottobre alle ore 17 e 30 (Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni – ingresso gratuito con prenotazione consigliata: eventi@nphitalia.org) Fondazione Francesca Rava e Opera Pia Alberoni presentano alla città di Piacenza, l’opera di grande formato intitolata (Cercare) Raffaello in Carcere, realizzata nell’ambito del progetto Orizzonti della Fondazione Rava, sostenuto da Mediobanca, e di un laboratorio artistico ideato e realizzato dall’artista Mattia Cavanna insieme a 100 detenute e detenuti, minorenni e adulti, provenienti da sei Istituti penitenziari italiani. L’opera resterà in esposizione fino al primo novembre.

L’OPERA: una tela di grande formato e di profondo significato sociale

Unica nel suo genere, (Cercare) Raffaello in Carcere è una tela di 8 x 3 metri, ispirata al cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello, il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto, eseguito da Raffaello Sanzio, custodito ed esposto alla Pinacoteca Ambrosiana, del quale riprende le dimensioni originali.

Realizzata nell’arco di 12 mesi, (Cercare) Raffaello in Carcere rappresenta l’esito di un percorso condiviso di crescita artistica e personale. Dopo aver studiato il capolavoro rinascimentale, i partecipanti lo hanno reinterpretato sostituendo ai filosofi dell’antichità i propri modelli di riferimento: artisti, musicisti, sportivi, scienziati, attivisti e figure simboliche del nostro tempo, accanto a numerosi autoritratti.

Tra i protagonisti raffigurati compaiono, tra gli altri, Fabri Fibra, Bob Marley, Nina Simone, Amy Winehouse, Diego Armando Maradona, Nelson Mandela, Rosa Parks, Rita Levi-Montalcini e Alda Merini.

I disegni, realizzati dai giovani detenuti e dalle detenute coinvolte con pastelli a cera su scampoli di tela successivamente cuciti a mano, grazie al contributo di Accademia di Como Aldo Galli – IED Network con la docente Tiziana Benzi, hanno dato vita a un’opera collettiva di forte valore simbolico, artistico e sociale, che evidenzia il ruolo dell’Arte quale strumento di espressione, crescita e inclusione e riscatto sociale.

Presentata ufficialmente per la prima volta al pubblico nel marzo scorso alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, l’opera è stata quindi esposta, oltre che all’Istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano e alla Casa di reclusione di Venezia, al Palazzo del Quirinale nel luglio scorso.

Giunge alla Galleria Alberoni, terza istituzione culturale italiana ad esporla.

INAUGURAZIONE

L’inaugurazione dell’esposizione dell’opera si terrà alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni, giovedì 15 ottobre alle ore 17.30. L’evento sarà aperto da una tavola rotonda dedicata alla genesi della grande tela e ai temi della giustizia minorile, del disagio giovanile, dei percorsi di riscatto sociale e del ruolo dell’Arte negli Istituti penitenziari.

Ai saluti di Alessandro Guidotti, presidente di Opera Pia Alberoni e di Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava seguiranno gli interventi di Delfina Boni, Project manager del progetto Orizzonti, Mattia Cavanna, artista e ideatore dell’opera, Tiziana Benzi, restauratrice di manufatti tessili, Elisabetta Musi, docente di Pedagogia generale e sociale all’Università Cattolica, Irma Conti, componente del Collegio del Garante Nazionale Diritti Persone Private della Libertà Personale. Seguirà la visita all’opera allestita nella Sala Scribani Rossi della Galleria Alberoni, accompagnata dalla visione di due video realizzati da VSL Media.