Cerreto Landi, il Castello verso la rinascita “Riaprirà al pubblico con eventi e concerti”

Immerso in una tranquillità solenne e rimasto per secoli inaccessibile agli sguardi esterni, il Castello di Cerreto Landi (frazione di Carpaneto Piacentino) rompe un silenzio durato quasi 800 anni. Sono i giovani fratelli Ferdinando e Giovanni di Gropello, figli di Riccardo e proprietari del maniero, ad annunciarne il progetto di rinascita, con il restauro e la futura apertura al pubblico. I due conti hanno scelto con determinazione di preservare questo patrimonio familiare e collettivo, avviando un importante e rigoroso piano di ristrutturazione sotto l’egida della Soprintendenza. «In molti ci suggerivano di venderlo per via dei costi ingenti, ma il nostro legame con la storia ha prevalso» spiegano i fratelli di Gropello. «Il cantiere, partito dal rifacimento delle coperture e del mastio, proseguirà per rendere il maniero finalmente accessibile a tutti. Il nostro obiettivo è farlo diventare un polo per concerti di musica classica nel cortile, appuntamenti culturali nel parco, iniziative benefiche e tappe di accoglienza per i pellegrini della Via Francigena, lungo il cui tracciato il castello sorge. Vogliamo che Cerreto Landi esca dall’oblio e torni a donare bellezza alla nostra terra».

E per la prima volta nella storia del maniero viene pubblicato anche un volume monografico che ne svela le origini, le vicende dinastiche e, soprattutto, gli splendidi ambienti interni, rimasti finora segreti: «Il Castello di Cerreto Landi – Un luogo ricco di sorprese», firmato dal giornalista e scrittore Angelo Bottiroli. Aperto al pubblico soltanto due volte in otto secoli per rare occasioni culturali dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), il castello viene oggi raccontato sia dal punto di vista architettonico e storico, sia attraverso lo sguardo intimo e suggestivo di chi vi ha vissuto. Il volume è dedicato a nonna Clara Gazzola (1932-2021), definita “la figlia del Castello”, l’ultima persona a essere nata tra le storiche mura e ultima proprietaria prima del lascito ai nipoti. Clara era diretta discendente del conte e generale Felice Gazzola, figura illustre al servizio dei regni di Napoli e di Spagna, valorizzatore di Paestum e fondatore dell’omonimo Istituto e Museo d’Arte di Piacenza; nel 1959 Clara sposò il conte Carlo Gustavo di Gropello, storico dell’araldica di fama internazionale e presidente di prestigiose istituzioni nobiliari europee. Il libro offre uno straordinario corredo fotografico con immagini mai viste prima: la cucina cinquecentesca ancora intatta, gli affreschi originali sopra i camini, le portantine d’epoca, le ricche biblioteche che custodiscono rari incunaboli e cinquecentine, il cortile interno con le vestigia dell’antico mastio e, in particolare, le stanze del piano superiore, mai aperte ai visitatori esterni. Tra le pagine trovano spazio anche aneddoti inediti, memorie belliche (il maniero fu rifugio durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale) e persino la leggenda popolare del «fantasma del bambino» che per decenni animò i racconti della servitù.

Il libro «Il Castello di Cerreto Landi» è disponibile per l’acquisto: online su tutte le principali piattaforme: Amazon, Mondadori Store, Feltrinelli, IBS, Libreria Universitaria, Libraccio e sul sito di Youcanprint; su ordinazione in tutte le librerie fisiche del territorio nazionale. È inoltre già consultabile presso oltre 20 biblioteche civiche e istituti culturali in tutta Italia, tra cui le biblioteche comunali di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Carpaneto Piacentino e Castell’Arquato.