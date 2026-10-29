Change the World Day: 140 studenti a confronto su intelligenza artificiale e scuola
Al Laboratorio Aperto l’evento promosso da Associazione Diplomatici e Change the World Academy
Centoquaranta studenti piacentini dei licei Colombini e Respighi si sono ritrovati nei giorni scorsi presso il Laboratorio Aperto nell’ex Chiesa del Carmine, per celebrare il “Change the World Day Piacenza”, evento promosso da Associazione Diplomatici e Change the World Academy in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il patrocinio dello stesso Comune e di ANCI.
La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi.
«In un tempo segnato da guerre e trasformazioni profonde, educare al dialogo e alla cooperazione è una responsabilità fondamentale. Piacenza – ha commentato l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi – è tra le prime città in Italia, su invito di ANCI, ad organizzare il Change the World Day. Un evento che ha dato voce a 140 studentesse e studenti, chiamati a confrontarsi sul futuro dell’educazione e sull’intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno del loro pensiero critico e della loro partecipazione per affrontare le sfide che ci attendono. Ringrazio gli organizzatori, le scuole, tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti, insieme al Laboratorio Aperto e gli uffici comunali che lo hanno reso possibile».
In collegamento da remoto è intervenuto Claudio Corbino, fondatore e CEO di Associazione Diplomatici e della Change the World Academy, che ha richiamato i ragazzi al valore del dibattito come strumento di incontro: «Nel dibattito non c’è chi vince, c’è chi collabora. Una guerra si vince; collaborare è molto più difficile. Per questo dobbiamo imparare a vedere nella controparte non un nemico, ma qualcuno che può dirci anche cose giuste». Al centro della giornata il panel del professor Luca Mari, ordinario di Logica e Filosofia della scienza all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed esperto di intelligenza artificiale, autore tra gli altri di “L’intelligenza artificiale di Dostoevskij” e “L’intelligenza artificiale di Pinocchio. Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot?”. Mari ha stimolato gli studenti a guardare all’IA da più punti di vista – tecnologico, etico ed educativo – come a una trasformazione culturale prima ancora che tecnologica, nella quale la responsabilità resta sempre dell’essere umano. Gli studenti hanno poi vestito i panni di ambasciatori in una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pronunciando discorsi sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’educazione.
In chiusura, la riflessione del professor Salvatore Carrubba, direttore della Change the World Academy e già direttore del Sole 24 Ore, che ha ricordato come oggi, più che mai, leggere, studiare e impegnarsi nella propria formazione sia decisivo, e come l’educazione debba restare una priorità per tutti. La giornata si è conclusa con la premiazione delle delegazioni che si sono distinte nei discorsi in Assemblea Generale: il riconoscimento di Best Delegation è andato alla delegazione del Malawi del Liceo Colombini, mentre le Honorable Mention sono state assegnate alle delegazioni del Lussemburgo (Liceo Colombini) e di Argentina e Liberia (Liceo Respighi).