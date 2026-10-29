Change the World Day: 140 studenti a confronto su intelligenza artificiale e scuola

Centoquaranta studenti piacentini dei licei Colombini e Respighi si sono ritrovati nei giorni scorsi presso il Laboratorio Aperto nell’ex Chiesa del Carmine, per celebrare il “Change the World Day Piacenza”, evento promosso da Associazione Diplomatici e Change the World Academy in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il patrocinio dello stesso Comune e di ANCI.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi.

«In un tempo segnato da guerre e trasformazioni profonde, educare al dialogo e alla cooperazione è una responsabilità fondamentale. Piacenza – ha commentato l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi – è tra le prime città in Italia, su invito di ANCI, ad organizzare il Change the World Day. Un evento che ha dato voce a 140 studentesse e studenti, chiamati a confrontarsi sul futuro dell’educazione e sull’intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno del loro pensiero critico e della loro partecipazione per affrontare le sfide che ci attendono. Ringrazio gli organizzatori, le scuole, tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti, insieme al Laboratorio Aperto e gli uffici comunali che lo hanno reso possibile».

In collegamento da remoto è intervenuto Claudio Corbino, fondatore e CEO di Associazione Diplomatici e della Change the World Academy, che ha richiamato i ragazzi al valore del dibattito come strumento di incontro: «Nel dibattito non c’è chi vince, c’è chi collabora. Una guerra si vince; collaborare è molto più difficile. Per questo dobbiamo imparare a vedere nella controparte non un nemico, ma qualcuno che può dirci anche cose giuste». Al centro della giornata il panel del professor Luca Mari, ordinario di Logica e Filosofia della scienza all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed esperto di intelligenza artificiale, autore tra gli altri di “L’intelligenza artificiale di Dostoevskij” e “L’intelligenza artificiale di Pinocchio. Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot?”. Mari ha stimolato gli studenti a guardare all’IA da più punti di vista – tecnologico, etico ed educativo – come a una trasformazione culturale prima ancora che tecnologica, nella quale la responsabilità resta sempre dell’essere umano. Gli studenti hanno poi vestito i panni di ambasciatori in una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pronunciando discorsi sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’educazione.