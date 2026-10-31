ChievoVerona supera il Fiorenzuola nell’anticipo di serie D (2-1)
Nell’anticipo di Serie D disputato sabato, Fiorenzuola sconfitto in casa dei secondi della classe del ChievoVerona
CHIEVOVERONA – FIORENZUOLA 2-1 (FINALE)
De Cerchio al 30′, Paloschi al 62′ (r), La Vigna 81′
Nell’anticipo di Serie D disputato sabato 31 ottobre, Fiorenzuola sconfitto in casa dei secondi della classe del ChievoVerona, che si prendono i tre punti dopo una partita sofferta. Vittoria per 2 a 1 ma i rossoneri hanno venduto cara la pelle. In avvio è proprio il Fiorenzuola a colpire un palo con Fontana, poi alla mezz’ora De Cerchio porta in vantaggio i padroni di casa.
Nella ripresa lo stesso De Cerchio conquista il rigore che l’eterno Paloschi trasforma con freddezza per il raddoppio. Chievo che resta in dieci uomini dopo che Jassey viene espulso al 70′ per doppia ammonizione e il Fiorenzuola accorcia le distanze con un tiro da fuori di La Vigna deviato dalla difesa all’81’. Padroni di casa che resistono agli assalti finali degli ospiti e allungano la striscia positiva dietro alla capolista Nibbiano&Valtidone.
ChievoVerona: Arlanch, Cantarella, Martic, Salvi, Jassey, Bordo, Ciccone (19’st Verzeletti), De Cerchio, Trillò, Minessi (36’st D’Este), Paloschi (28’st Gerardo Agnelli). A disp: Petrone, Smiderle, Ionita, Zanfisi, Sturli, Trevisani. All: Didu
Fiorenzuola: Libertazzi, Umberto Agnelli, Ferretti (24’st Agogliati), La Vigna, Della Giovanna (41’st Marcaletti), Fontana, Barozzini, Cazzaniga, Formato, Alluci, Gallo. A disp: Cabrini, Flaminio, Orazzo, Del Forno, Broggi, Bertella, Deimichei. All: Villa
Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme