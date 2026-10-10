Ciclismo, per la Bft Burzoni VO2 Team Pink “last dance” a Dairago

“Last dance” nel calendario delle prove di gruppo su strada per la Bft VO2 Team Pink, di scena domani a Dairago (Milano) nella gara Donne Juniores che scatterà alle 13 e 30 con 110 chilometri e 600 metri da percorrere.

“Affronteremo – le parole del ds Vittorio Affaticati -un circuito di 7 chilometri e 900 metri da percorrere 14 volte, adatto alle ruote veloci ma allo stesso tempo c’è la possibilità che arrivi una fuga. Sarà l’ultima gara della stagione, dopo tanto tempo dovremmo avere la squadra quasi al completo. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri sponsor che ci hanno supportato per tutta la stagione, i genitori e le ragazze che ci hanno fatto vivere emozioni speciali”.