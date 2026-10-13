Cinquanta centesimi a residente per aiutare gli hospice di Piacenza: promossa la proposta

Promossa, non senza difficoltà, la proposta presentata in conferenza socio sanitaria per chiedere, ai Comuni di Piacenza, di contribuire alla gestione degli hospice del territorio: la Casa di Iris e l’hospice di Borgonovo (Asp Azalea). Il sostegno è stato quantificato in 50 centesimi a residente, la somma complessiva sarà ripartita tra le due strutture in base ai posti letto. In cifre, su una popolazione complessiva in provincia di 288mila abitanti, saranno così raccolti 144.405 euro, da suddividere in 88.864 euro per Piacenza e 55.540 da destinare a Borgonovo.

La delibera è stata illustrata da Eleonora Corsalini, direttore delle attività socio sanitarie dell’Ausl, insieme a Luigi Squeri, dirigente del Comune di Piacenza, durante la seduta presieduta da Monica Patelli. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per le cure palliative: fino ad adesso l’attività degli hospice è stata sostenuta dai contributi della Regione (268 euro per letto), e dalla generosità dei piacentini attraverso tante iniziative benefiche , con l’eccezione dei Comuni del distretto di Ponente che, essendo tra i soci di Asp Azalea gestore dell’hospice, negli ultimi anni hanno versato un contributo di due euro per ciascuno dei propri residenti, per la struttura di Borgonovo.

L’estensione di questo principio di sussidiarietà a tutti i Comuni non è stata indolore, e la delibera è passata a maggioranza con 33 voti ponderati a favore e 18 contrari, mentre tanti sindaci hanno abbandonato la seduta, senza però far venire meno il voto legale.

La stessa proposta era stata presentata durante l’ultima seduta della conferenza socio sanitaria, durante l’estate, ed era stata ritirata per consentire un approfondimento da parte degli amministratori. Ma non è la prima volta che viene chiesto ai Comuni di farsi carico di un servizio prezioso e fondamentale, come l’offrire assistenza ai malati e alle loro famiglie in un momento di grande fragilità. Nel 2018 la richiesta era rimasta sul tavolo, ora dopo un rinvio è stata approvata.