Cioccolandia torna a Castel San Giovanni e festeggia 22 anni di dolcezze

La festa più dolce della provincia ritorna a Castel San Giovanni e lo fa nel segno dell’artigianalità e delle novità. Il goloso appuntamento con la 22esima edizione di Cioccolandia è in programma sabato 7 e domenica 8 novembre nel comune della Val Tidone, che si vestirà dei maxi-dolci preparati dai volontari della Pro Loco di Castel San Giovanni e di tante iniziative e attrazioni collaterali capaci come sempre di regalare una due giorni di festa e convivialità per i castellani e per i tanti ospiti e turisti provenienti da gran parte del Nord Italia. Il taglio del nastro è previsto sabato pomeriggio alle 14,30. “Ciò che rende Cioccolandia, che da due anni è Sagra di Qualità dell’UNPLI, una manifestazione unica e preziosa è la sua artigianalità, garantita dallo straordinario impegno corale che coinvolge, per mesi, con passione e gioia le donne e gli uomini della nostra Pro Loco”, ha sottolineato Sebastiano Calabrò in rappresentanza del sodalizio castellano che da anni si occupa dell’organizzazione dell’evento, con la collaborazione del Comune di Castel San Giovanni e del comitato Vita nel Centro Storico, contando sul patrocinio della Provincia di Piacenza e sulla partnership della Cioccolateria Bardini.

“Anche quest’anno – ha annunciato Calabrò entrando subito nel dettaglio più goloso del programma – abbiamo voluto tenere fede alla tradizione, con la preparazione dell’immancabile salame di cioccolato, che è il simbolo di questa festa, e della Torta Rita dalla ricetta segreta; ma non mancano le novità, a partire dal debutto di due nuovi dolci a cura del nostro maestro pasticcere Pierino Lavelli, che è tra i fondatori di Cioccolandia: “Morettino” e “Fioretto” che animeranno la zona di San Rocco”. I numeri che Calabrò presenta alzano subito il tasso di zuccheri e l’umore: oltre 650 chilogrammi di salame di cioccolato che sarà distribuito nei due giorni in Via Verdi (dalle 15.00) e 2 quintali di Torta Rita che troverà spazio sabato pomeriggio in Piazza XX Settembre (dalle 14.45), dove invece domenica (14.30) saranno in scena 2 quintali e mezzo di profiteroles. E, appunto, gli ultimi arrivati, Morettino il sabato e Fioretto la domenica (entrambi alle 15.30), che con i loro 130 chili ciascuno delizieranno i palati di chi arriverà a San Rocco. Come sempre gli assaggi saranno possibili munendosi di gettone negli stand arancioni della Pro Loco.

Insieme ai dolci giganti, due sono gli appuntamenti da cerchiare in rosso nel goloso weekend di Castel San Giovanni. Sia sabato che domenica in Piazza Cardinal Agostino Casaroli dalle 15 tornerà per la sesta volta l’atteso laboratorio di pasticceria per bambini, Ciocco Bimbi, organizzato su tre turni al giorno che registrano già un tutto esaurito di 90 prenotati. “Ma in questi anni – dice Calabrò con animo da nonno – non ho mai mandato via nessun bimbo e qualche posto in più c’è sempre…”. Domenica 8 novembre, alle 16.30, ospite speciale sarà il professor Daniele Persegani, volto della trasmissione di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, che dopo il successo dello scorso anno sarà ancora autore di un sorprendente show cooking dove il cioccolato sarà protagonista. In Piazza XX Settembre troveranno come sempre posto 15 artigiani Maestri del Cioccolato, a cui si aggiungono quest’anno alcuni provenienti da CioccolaTò di Torino. Ad animare tutta la città saranno anche i 23 stand di artigiani e produttori, i 25 frontisti, i 53 banchi di hobbisti, i banchetti delle 11 associazioni, degli immancabili Alpini, delle scuole d’infanzia e primaria e i 13 stand del mercatino vintage de “Lo sbarazzo” in Via Mazzini. Una festa di oltre 150 stand a cui domenica mattina si aggiungeranno quelli del mercato bisettimanale disposti per l’occasione in Viale Amendola. Sarà invece dedicata ai bimbi piazza Olubra con le giostre e l’esibizione di moto elettriche grazie al Motoclub Val Tidone. In Piazza Cardinale Casaroli i volontari dell’Oratorio San Filippo Neri distribuiranno i “Filipei”, tradizionali anolini di cioccolato, mentre gli studenti dell’Istituto Raineri-Marcora proporranno una degustazione di biscotti, toast dolci e crêpes flambées. Ad allietare le due giornate saranno gli immancabili Cioccolotto, Willy Wonka e i folletti che distribuiranno le caramelle offerte dalla “Dispensa del Cuocone”.