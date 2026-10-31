Cna celebra gli 80 anni con il “saper fare” piacentino, la visita di Foti e Costantini
La bottega artigiana piacentina “Le mani e la luna” scelta da Cna nazionale proprio per rappresentare quella creatività e quel “saper fare”
Ci saranno anche fotogrammi di puro artigianato piacentino nel video-documentario che aprirà l’assemblea celebrativa per gli 80 anni della Cna, in programma a Roma il prossimo 20 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Immagini che inquadrano da vicino mani esperte, sapienti e laboriose che tagliano, lavorano e cuciono cuoio e pregiati pellami per dare forma e vita a borse, valige, cinture, porta-fogli e altri oggetti artigianali.
Sono le mani di Giovanna Feci, Teresa Losardo, Luciana Longinotti e di Alice Vallacchi, titolari della bottega artigiana piacentina “Le mani e la luna” scelta da Cna nazionale proprio per rappresentare quella creatività e quel “saper fare”, che sono il vero segno distintivo dell’arte artigiana italiana. E a suggellare questa scelta, Giovanna, Teresa, Luciana e Alice hanno ricevuto sabato (31 ottobre)mattina nella loro bottega la visita del Presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, del Presidente provinciale di Cna, Cristiana Crenna, e del Direttore Enrica Gambazza.
“Abbiamo invitato il Governo – ha detto Costantini – a conoscere da vicino le nostre piccole imprese che rappresentano l’eccellenza dell’artigianato italiano. Un invito a cui il Governo ha risposto positivamente, evidenziando il valore del nostro settore con una legge quadro che garantirà lo sviluppo futuro di queste imprese. Il prossimo step sarà quello di chiedere al Governo una misura, nella nuova Legge di bilancio, per risolvere il problema della tra-smissione d’impresa legata al ricambio generazionale visto che, attualmente, solo il 6% degli artigiani italiani under 40 sceglie di continuare l’attività imprenditoriale di famiglia. “L’artigianato italiano – ha sottolineato il Ministro Foti – è un marchio di qualità riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, parte importante di una filiera che spesso, a seconda dei settori produttivi, si compone di tante diverse realtà imprenditoriali. Ho accolto con estre-mo piacere l’invito del Presidente Costantini, segno tangibile dell’attenzione che il Governo presta da sempre a questo importante settore del sistema produttivo italiano”.