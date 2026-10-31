Cna celebra gli 80 anni con il “saper fare” piacentino, la visita di Foti e Costantini

Ci saranno anche fotogrammi di puro artigianato piacentino nel video-documentario che aprirà l’assemblea celebrativa per gli 80 anni della Cna, in programma a Roma il prossimo 20 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Immagini che inquadrano da vicino mani esperte, sapienti e laboriose che tagliano, lavorano e cuciono cuoio e pregiati pellami per dare forma e vita a borse, valige, cinture, porta-fogli e altri oggetti artigianali.

Sono le mani di Giovanna Feci, Teresa Losardo, Luciana Longinotti e di Alice Vallacchi, titolari della bottega artigiana piacentina “Le mani e la luna” scelta da Cna nazionale proprio per rappresentare quella creatività e quel “saper fare”, che sono il vero segno distintivo dell’arte artigiana italiana. E a suggellare questa scelta, Giovanna, Teresa, Luciana e Alice hanno ricevuto sabato (31 ottobre)mattina nella loro bottega la visita del Presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, del Presidente provinciale di Cna, Cristiana Crenna, e del Direttore Enrica Gambazza.