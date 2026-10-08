Colorare le parole. Con un reading delle poesie di Blessing chiude domenica la mostra Pazienza Stabile

Con un suggestivo reading a tre voci di brani estratti dal libro ‘La vita è un profumo’, domenica 11 ottobre chiuderà la mostra Pazienza Stabile, che dal 25 settembre propone un viaggio alla scoperta della produzione artistica della giovane artista Blessing Calciati (1993-2022). L’appuntamento è per le ore 16 nel cortile di Palazzo Rota Pisaroni, in via Sant’Eufemia 13 a Piacenza (dal quale è poi possibile accedere alla mostra), mentre le voci sul palco saranno quelle di Donatella Allegro, Evelyn Cantini e Alessandra Ramelli, delicatamente in dialogo con le musiche di Daniele Branchini alla chitarra. A questi artisti il compito di guidare il pubblico alla scoperta del libro, scritto da Chiara Ingrao insieme a Giovanna Calciati, ed edito da Baldini+Castoldi nel 2025, per raccontare la vita dell’artista e raccogliere una parte delle oltre 1.000 poesie che ha scritto nel corso della sua breve esistenza.

Per chi non ha ancora avuto modo di farlo, si apre dunque l’ultimo fine settimana utile per visitare un progetto espositivo curato dal professore Adriano Olivetti, con la collaborazione artistica della gallerista e curatrice Sandra Bozzarelli, e organizzativa di Giovanni Crotti, divulgatore d’arte. Una mostra che include una selezione di opere della giovane artista afro-europea, italo-nigeriana e bino-piacentina (così si definiva), e presenta il catalogo pubblicato da Dario Cimorelli Editore, con i testi critici di Alberto Olivetti e un intervento del Maestro Riccardo Muti, che raccoglie il corpus integrale dei dipinti e delle grafiche dell’artista.