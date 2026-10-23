Coltelli, pietre e bastoni: denunciati 4 ragazzini e sanzionati i genitori

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dal 20 al 23 ottobre, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica , mediante un servizio interforze con l’impiego di operatori della Polizia di Stato, anche in borghese, e di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, sono stati effettuati controlli mirati in diverse aree cittadine (via Negri, via Piatti, via Nasolini, via IV Novembre, via Cavour, largo Baciocchi, via Maculani, zona Stazione), con particolare attenzione alle zone vicine agli istituti scolastici di Piacenza e ai luoghi di aggregazione frequentati dai giovani. Sono stati controllate in totale 74 persone di cui 40 minorenni, altre 10 persone sono risultare essere inserite nelle banche dati delle forze dell’ordine.