Commercio di vicinato, Confesercenti dalle piazze ai progetti per il territorio

Le 56.611 firme raccolte a livello nazionale per la tutela e la valorizzazione del commercio di vicinato, consegnate a Roma al sottosegretario Paolo Barelli, segnano un risultato importante per Confesercenti, che ha visto anche la conferma all’unanimità di Nico Gronchi alla Presidenza nazionale. Ma a Piacenza questo traguardo ha già aperto una nuova strada. Confesercenti Piacenza ha raggiunto il proprio obiettivo scendendo direttamente tra le persone: nelle piazze, nei mercati, nei negozi. E proprio da questi incontri sono nate nuove idee, collaborazioni e prospettive che oggi stanno prendendo forma. «La soddisfazione più grande non è soltanto aver raggiunto l’obiettivo», sottolinea la presidente Nadia Bragalini. «È aver incontrato persone che hanno voglia di fare, imprenditori pronti a condividere idee e professionisti disponibili a mettere le proprie competenze al servizio del territorio. Da questi incontri sono nate sinergie importanti e oggi siamo già al lavoro per un nuovo progetto, cucito sulle reali esigenze della nostra comunità. È un motivo di grande orgoglio per Confesercenti Piacenza».

Un progetto che nasce dal territorio e vuole tornare al territorio, coinvolgendo attività, professionisti e nuove generazioni. Non un’iniziativa calata dall’alto, ma un percorso costruito insieme a chi vive ogni giorno la realtà economica e sociale piacentina. La porta è aperta a tutti gli imprenditori che hanno voglia di mettersi in gioco, non soltanto per la propria attività, ma anche per contribuire alla crescita dell’intera comunità. È questa la differenza su cui Confesercenti Piacenza vuole investire: creare connessioni, far incontrare competenze e trasformare le idee in progetti condivisi. Un ruolo importante sarà svolto anche dal rinnovato gruppo Impresa Donna, fortemente voluto dalla presidente Bragalini, per dare nuovo spazio alle energie e alle capacità delle imprenditrici piacentine. Accanto alla progettualità resta il lavoro quotidiano dell’associazione. Agevolazioni fiscali, accompagnamento nell’apertura di nuove attività, ricerca di finanziamenti su misura, accesso ai bandi e servizi dedicati: strumenti concreti per sostenere chi fa impresa e chi vuole iniziare.