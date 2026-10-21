Commissione patenti Ausl, da novembre si prenota su appuntamento

L’introduzione dell’accesso su appuntamento ha l’obiettivo – spiega l’azienda sanitaria – di rendere il percorso più semplice e ordinato , evitando attese allo sportello e permettendo di fornire fin dal primo contatto indicazioni personalizzate sulla documentazione necessaria e sugli eventuali accertamenti richiesti. Sono previsti due percorsi distinti . Le persone che si rivolgono per la prima volta alla Commissione medica locale devono prenotare un colloquio preliminare con il personale sanitario. L’incontro consente di verificare il motivo dell’invio alla Commissione, individuare il percorso più appropriato, indicare la documentazione sanitaria necessaria e gli eventuali approfondimenti specialistici richiesti, oltre a fornire tutte le informazioni utili per proseguire la pratica. La prenotazione può essere effettuata attraverso gli Sportelli Cup, servizio Telecup e Farmacie territoriali. Al momento della prenotazione saranno consegnati anche gli allegati necessari.

Chi è già seguito dalla Commissione medica locale e deve presentare la domanda per una nuova visita o per il successivo rinnovo della patente deve prenotare un appuntamento per la ricezione amministrativa della pratica. Durante l’appuntamento saranno acquisiti la domanda e la documentazione allegata e sarà verificata la completezza amministrativa della pratica. Successivamente la documentazione sarà sottoposta alle verifiche previste e la data della visita sarà comunicata all’utente tramite raccomandata oppure mediante ritiro della comunicazione allo sportello. Anche in questo caso la prenotazione può essere effettuata attraverso gli Sportelli CUP, servizio Telecup e Farmacie territoriali. Per informazioni sulle modalità di accesso e sulla documentazione necessaria è possibile rivolgersi ai consueti canali informativi aziendali.