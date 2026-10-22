“Con il Piano Casa rispondiamo alle esigenze più urgenti del nostro tempo”

“Con questi fondi riusciremo a recuperare circa 3.500 alloggi di Edilizia residenziale pubblica e sociale, aumentando così la disponibilità di case in affitto a canone calmierato. L’Edilizia residenziale sociale è la risposta a una nuova sfida cruciale che ci viene lanciata dal mondo di oggi: quella di aiutare il ‘ceto medio’, che oggi vive una situazione di particolare criticità soprattutto a causa degli aumenti vertiginosi del costo dell’energia, del carburante e del carrello della spesa. I primi 1.100 alloggi per famiglie in difficoltà saranno già disponibili dal 2027, seguiranno altri interventi sul patrimonio per rendere energicamente efficienti 3.400 appartamenti e realizzarne 1.150 dalla riconversione di 82 edifici dismessi o dalla costruzione di nuove strutture”.

“Come Regione Emilia-Romagna – conclude il consigliere – dimostriamo ancora una volta che i problemi veri della popolazione preferiamo affrontarli anziché eluderli o creare comodi diversivi: dopo i 30 milioni per sanità e trasporto pubblico contro il caro energia e i 35 per l’agricoltura, ecco una strategia chiara ed efficace per sostenere chi non riesce a pagarsi un affitto da solo, soprattutto nelle grandi città dove i canoni sono schizzati alle stelle. Solo la buona politica può limitare l’ampliarsi della frattura sociale che rende sempre meno sostenibile la vita di chi è più in difficoltà. E questa non è solo politica sociale, è anche politica economica”.