Concorso “Inventa il gioco per tutti”, menzione speciale per la Quinta A di Borgonovo

Lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 11, la prestigiosa Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia a Milano ospiterà la premiazione nazionale del concorso “Inventa il gioco per tutti”, promosso dalla rete Parchi per tutti in collaborazione con ANCI Lombardia, Regione Lombardia e importanti realtà del terzo settore.

L’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione a livello nazionale, coinvolgendo oltre 5.000 alunni e alunne da ogni angolo d’Italia che hanno espresso la loro creatività per progettare parchi gioco accessibili, privi di barriere motorie, sensoriali e cognitive.

Tra i progetti presentati, una commissione di esperti ha voluto assegnare un riconoscimento d’eccellenza al territorio emiliano: la classe 5A della Scuola Primaria di Borgonovo riceverà infatti una prestigiosa Menzione Speciale per l’originalità, la sensibilità e l’alto valore inclusivo della proposta elaborata dai bambini.

A testimoniare il profondo valore educativo e l’orgoglio della comunità locale per questo importante traguardo, la delegazione degli alunni viaggerà alla volta di Milano accompagnata da una rappresentanza istituzionale d’eccezione, guidata dall’Assessore comunale Maurizio Molinelli. La classe prenderà parte alla cerimonia ufficiale insieme a circa 200 studenti provenienti da tutta Italia, in una mattinata che celebra il gioco come diritto inalienabile e universale.

L’evento vedrà gli interventi di figure chiave delle istituzioni e del mondo scientifico, tra cui Marco Segala (Vicepresidente di ANCI Lombardia e Sindaco di San Giuliano Milanese), Alessandro Fermi (Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia), Elena Grandi (Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano), Riccardo Bettiga (Garante per la tutela dei minori e fragilità di Regione Lombardia), Alessandro Bianchi (Coordinatore scientifico della rete Parchi per tutti – Politecnico di Milano) e Alessandro Manfredi (Presidente LEDHA). L’incontro sarà moderato e concluso da Armando De Salvatore (CRABA di LEDHA).