Conto alla rovescia per il grande volley, la Gas Sales si presenta alla città

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si presenta alla città. L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre, alle ore 20,45 nella suggestiva cornice della Chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, sullo Stradone Farnese a Piacenza. A presentare l’evento saranno Federica Lodi e Nicola Gobbi, che accompagneranno i presenti in un viaggio tra emozioni, curiosità e aspettative della nuova annata sportiva. Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la presenza dei Deja Vu, special guest dell’evento, che con la loro musica contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della presentazione.

Sarà una serata speciale, aperta a tifosi, appassionati e partner, durante la quale verranno presentati uno ad uno i protagonisti della nuova stagione biancorossa: giocatori, staff tecnico e dirigenza saliranno sul palco per salutare la città e vivere insieme al pubblico un momento particolarmente significativo a pochi giorni dall’inizio del campionato. Con loro anche la formazione di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley e il settore giovanile biancorosso. Sarà anche l’occasione per scoprire le nuove divise da gioco che i giocatori indosseranno in ogni partita di campionato della stagione 2026-2027. L’ingresso all’evento sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Al via intanto martedì 13 ottobre, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Valsa Group Modena in programma al PalabancaSport domenica 25 ottobre (ore 18.00) e valida per la seconda giornata di campionato. Sarà il debutto casalingo in campionato per i biancorossi.

Prezzi dei biglietti

• Tribuna Sforza Fogliani 100 euro

• Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

• Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

• Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

• Tribuna Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

• Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

• Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro. Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it. I biglietti per la gara con Valsa Group Modena potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales Energia

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.