Contributi hospice, Gandolfi (Fiorenzuola) “Accreditare posti nelle strutture del distretto di Levante”
Via libera della conferenza sociosanitaria dei contributi , a carico dei Comuni, per sostenere i due hospice della provincia di Piacenza, il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi ribadisce la sua posizione , dopo l’intervento del Pd locale . “Nelle ultime settimane si è discusso molto della proposta CTSS di un contributo di 50 centesimi ad abitante a carico dei Comuni per Casa di Iris e ASP Azalea. È doveroso fare una ricostruzione puntuale – scrive il primo cittadino di Fiorenzuola sui social – e trasparente della posizione assunta, ribadendo i motivi per cui non si è partecipato al voto e perché la questione merita il vaglio della Corte dei Conti. Le cure palliative sono un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), la cui garanzia e il cui finanziamento competono per legge alla Regione e all’AUSL, non ai singoli Comuni. Imporre una spesa di carattere sanitario sui bilanci comunali rappresenta un’invasione di campo e un’inappropriatezza amministrativa. Sebbene strutture come la Casa di Iris e l’ASP Azalea svolgano un’attività lodevole e preziosa, la loro gestione e i vincoli statutari (che riservano la priorità ai residenti dei soci fondatori o rispondono a logiche distrettuali) non possono essere finanziati con un contributo pro-capite imposto indistintamente a tutti i Comuni della provincia, ignorando la reale mobilità dei cittadini e la dislocazione dei distretti”.
“Per garantire un servizio equo e di prossimità a tutti i cittadini, la reale priorità programmatica della Sanità regionale e dell’AUSL deve essere l’accreditamento di posti dedicati alle cure palliative all’interno delle strutture già esistenti nel Distretto di Levante. Non ha senso – ribadisce Gandolfi – far gravare sui Comuni costi impropri per strutture distanti, quando occorre potenziare la rete d’offerta sanitaria direttamente sul nostro territorio. Come evidenziato dai funzionari contabili (art. 107 del TUEL), impegnare risorse comunali su funzioni che competono ad altri enti espone concretamente al rischio di danno erariale. I Comuni affrontano già enormi difficoltà (costi energetici, manutenzioni, minori trasferimenti) e non possono assumersi oneri impropri per competenza”. “Precisiamo, a chi fa polemica politica strumentale – conclude il sindaco – che non c’è stata alcuna astensione: non si è partecipato al voto per contestare l’illegittimità della delibera in quella sede e per tutelare il nostro ente. Di fronte a un quadro normativo e finanziario così delicato, ogni decisione sulla fattibilità e regolarità contabile di tali spese non può che essere rimandata al parere della Corte dei Conti”.