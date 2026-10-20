Contributi hospice, Gandolfi (Fiorenzuola) “Accreditare posti nelle strutture del distretto di Levante”

Via libera della conferenza sociosanitaria dei contributi , a carico dei Comuni, per sostenere i due hospice della provincia di Piacenza, il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi ribadisce la sua posizione , dopo l’intervento del Pd locale . “Nelle ultime settimane si è discusso molto della proposta CTSS di un contributo di 50 centesimi ad abitante a carico dei Comuni per Casa di Iris e ASP Azalea. È doveroso fare una ricostruzione puntuale – scrive il primo cittadino di Fiorenzuola sui social – e trasparente della posizione assunta, ribadendo i motivi per cui non si è partecipato al voto e perché la questione merita il vaglio della Corte dei Conti. Le cure palliative sono un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), la cui garanzia e il cui finanziamento competono per legge alla Regione e all’AUSL, non ai singoli Comuni. Imporre una spesa di carattere sanitario sui bilanci comunali rappresenta un’invasione di campo e un’inappropriatezza amministrativa. Sebbene strutture come la Casa di Iris e l’ASP Azalea svolgano un’attività lodevole e preziosa, la loro gestione e i vincoli statutari (che riservano la priorità ai residenti dei soci fondatori o rispondono a logiche distrettuali) non possono essere finanziati con un contributo pro-capite imposto indistintamente a tutti i Comuni della provincia, ignorando la reale mobilità dei cittadini e la dislocazione dei distretti”.