Contributi hospice, i sindaci si spaccano: “Scelta etica e politica”, “No, è illegittima”

“No a liste nere tra chi è pro hospice e chi no, rimandiamo la discussione troviamo insieme una soluzione”. “Non è possibile continuare a procrastinare, ne parliamo da 10 anni. Sostenere gli hospice è una scelta etica e politica”. Si sono divisi tra queste due posizioni i sindaci del Piacentino, durante l’ultima seduta della conferenza socio sanitaria, che si è tenuta in Provincia, con la partecipazione da remoto di diversi amministratori.

La proposta di contribuire con un piccolo importo – 50 centesimi per abitante – era già stata avanzata durante l’ultima seduta della Ctss, e rinviata proprio per consentire agli amministratori di fare gli approfondimenti del caso.

Il tempo non deve essere stato sufficiente, perché il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, chiede un nuovo rinvio “per approfondire il tema in colloqui mirati tra di noi”, per fugare le perplessità che ancora sono presenti. “Capisco le preoccupazioni, ma di questo si è parlato a lungo negli anni passati – interviene la sindaca di Gragnano, Patrizia Calza -. Non si tratta di analizzare i bilanci di multinazionali, ma di chi è disponibile a sostenere gli hospice oppure no”.

La richiesta di un rinvio è risultata essere prevalente tra gli amministratori di area centrodestra. “E’ una tematica molto delicata, su cui c’è una sensibilità molto spiccata, ma si inserisce su un tema, come la sanità, che non compete ai Comuni ma alla Regione – replica Riccardo Sparzagni (Podenzano) -. Non vuol dire sostenere o meno gli hospice: noi poniamo un problema di legittimità. L’hospice di Piacenza è praticamente privato, Asp Azalea vede la partecipazione dei Comuni soci. Con quale motivazione noi diamo un aiuto, se siamo in un altro distretto?”

Il sindaco di Castelsangiovanni, Valentina Stragliati, fa notare che la “situazione è sbilanciata, c’è solo un distretto che contribuisce all’hospice di Borgonovo, che ospita pazienti anche da Piacenza e altri dal distretto di Levante. In Regione esistono altri distretti che sostengono in maniera diretta i propri hospice?”.

“Oggi siamo qui per cercare soluzioni, non è utile dividerci e nemmeno creare delle liste nere, tra chi è pro hospice e chi no. Si sta cercando del dialogo – interviene Alessandro Chiesa (Pontedellolio) -. Un minimo di tempo in più non farebbe male: la decisione che sarei chiamato a prendere va al di là della mia volontà. Non credo che il Comune possa assumersi direttamente questa spesa perché è illegittima. Si devono parlare i due distretti, arrivando a una convenzione che disciplini un accordo. E’ corretta la richiesta del sindaco Galvani di rimandare la discussione, non di tanto, ma di qualche settimana, perché è politicamente non è votabile”.

“Siamo d’accordo che il contributo richiesto è dovuto – dice il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi – ma è sbagliato chiedere alla Ctss di deliberare rispetto a un impegno di spesa da parte dei Comuni, senza avere un parere tecnico in merito. La spesa potrebbe essere sostenuta dalla Regione, attraverso le proprie voci di bilancio, attingendo ai residui del Fondo per la non autosufficienza. Il mio voto è quindi negativo per la Casa di Iris, perché è privato. Diversamente dovremmo votare la stessa cosa per strutture nella bassa Parmense, a cui si rivolgono i nostri concittadini. E’ illegittimo, perché se è spesa sanitaria spetta alla Regione.

“Noi dobbiamo esprimerci nel merito etico e politico dell’argomento – ribatte la sindaca di Castelvetro Silvia Granata – Non mi piace passare in secondo piano perché il distretto di Levante non ha un’Asp. Questo non solleva i sindaci dal rendersi responsabili di una scelta. Non voglio pensare che la decisione di oggi si fermi una motivazione tecnica. Sono assolutamente a favore per un voto, dobbiamo costruire il cappello per un’azione che parte da oggi. La Regione deve accogliere le istanze del territorio, non deve servire a trovare soluzioni di comodo”.

“Dissento da Silvia, non si tratta del piano etico di questo provvedimento” risponde Roberta Battaglia, prima cittadina di Caorso. “Le norme dicono altro. I miei tecnici non sarebbero disponibili a firmare il mandato di pagamento. Non siamo un’Asp, e con questo contributo andremmo a contribuire su un privato. Va trovata una decisione a livello distrettuale”.

“Votiamo – rompe gli indugi Roberta Valla, sindaca di Travo -. Dare un contributo un ente anche se privato, che non fa utili ma dà servizi fondamentali, è legittimo. E se lo è per noi, lo è anche per altri. Non si può sempre arrivare all’ultimo per approfondire”.

“Prima di farne una questione di competenza politica – continua Claudia Ferrari, sindaca del Comune di Sarmato – dobbiamo chiederci se vogliamo aiutare un servizio fondamentale. Altrimenti si può dire che i Comuni che non aderiscono, se vogliono beneficiare del servizio hospice, debbano poi pagare una retta”.

“Non voglio fare una morale a nessuno – prende la parola il sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali -, ma dire che non siamo davanti a nessun problema di tipo tecnico e legale. Se c’è una delibera di Giunta, dare questi fondi è come quando eroghiamo un contributo a favore delle realtà del nostro territorio. Chiedo quindi che il provvedimento venga votato. E io voterò a favore”.

“Continueremo a contribuire per l’attività dell’hospice, ma condivido le perplessità di chi chiede di rinviare la discussione – prende la parola il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri -. Visto che viene posto un tema morale all’interno della Ctss, chiederò che venga dedicata tanta attenzione non solo alle vite che stanno per spegnersi ma anche per quelle che vogliono nascere”.

Ivano Rocchetta, primo cittadino di Castellarquato, ricorda che la salute passa anche dall’ambiente e che la stessa sollecitudine andava garantita anche al progetto della tangenziale (bocciato in sede approvazione Ptav) per togliere il traffico pesante dal borgo.

Favorevole al rinvio della discussione anche i sindaci di Carpaneto, Andrea Arfani, e Davide Zucchi di Alseno. “Così si spacca la Ctss senza motivo” dice Zucchi. Favorevoli invece il primo cittadino di Pianello Mauro Lodigiani, il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi, e l’assessora al Welfare del Comune di Piacenza, Nicoletta Corvi. “Oggi è importante esprimere un orientamento, che è politico e impegna i Comuni rispetto a un servizio così prezioso – sottolinea Corvi – mentre il tema tecnico non si pone in questo momento”.

Prende poi la parola Sergio Fuochi, da pochi mesi sindaco di Pontenure e da diverso tempo presidente dell’associazione degli Amici dell’Hospice. “Mi ero ripromesso di non intervenire su questo tema, ma ora invito tutti a uscire con un voto, perché – dice – mi sembra di essere tornato nel 2018 quando discutemmo di questa proposta per la prima volta. Il parere tecnico – contabile non credo sia un problema insormontabile. Vorrei però chiarire che l’hospice non è una struttura dove si muore, abbiamo il 20% dei pazienti che torna alla propria vita. Ed è immorale rimandare ancora il voto”.

Chiude gli interventi Monica Patelli, sindaco del Comune di Borgonovo e presidente della Ctss. “La tariffa ministeriale per i servizi hospice è stata fissata come tetto massimo a 299 al giorno, per paziente. Più di questa cifra, nessuna Regione può dare, e anche se dessero il massimo, queste risorse non sarebbero sufficienti a coprire il costo di un servizio che vede impiegati professionisti altamente qualificati. Il ricovero è, per legge, gratuito al 100% per le famiglie, perchè le cure palliative sono considerate servizi essenziali. Non si può quindi chiedere un contributo a chi ne usufruisce. Oggi gli hospice restano aperti perché cittadini e benefattori li sostengono con le loro offerte – sottolinea Patelli -. Come territorio, vogliamo portare avanti l’apertura di questi servizi, e questa volontà oggi deve emergere. Come presidente della Ctss, faccio presente che questa delibera è discussione perché i sindaci me lo hanno chiesto”.