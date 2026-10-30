“Ridateci il futuro” Studenti e lavoratori in corteo contro la guerra e il carovita
La mobilitazione di Usb e Si Cobas con i collettivi: i due cortei a Piacenza dalla mattina del 30 ottobre
Cortei distinti ma slogan comuni per lo sciopero dichiarato venerdì 30 ottobre dai sindacati autonomi Usb e Si Cobas, insieme a un cartello di associazioni e collettivi di sinistra radicale. Anche a Piacenza le manifestazioni fin dal primo mattino hanno percorso le vie del centro cittadino: quella di Usb ha preso le mosse dal Cheope, mentre per Si Cobas la marcia è iniziata dal liceo Cassinari. Nelle foto alcuni dei momenti dei cortei caratterizzati da slogan e striscioni contro la guerra e il carovita.
IN AGGIORNAMENTO
Lo sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dall’Unione Sindacale di Base “contro l’economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita”.
Previste manifestazioni in tutta Italia (oltre 60 piazze, con almeno un milione di lavoratori e lavoratrici che hanno aderito allo Sciopero, fa sapere il sindacato), a Piacenza sono due i cortei in programma: uno – organizzato da Usb, Potere al Popolo!, Collettivo Randagio, Collettivo Alt, Collettivo 26×1, Una voce per Gaza – partirà dal Cheope, con invito per gli studenti e studentesse a concentrarsi alle ore 8.30 e appuntamento ai lavoratori alle ore 9; il secondo – promosso dal Si Cobas Piacenza unitamente al coordinamento piacentino degli studenti medi e universitari e ai collettivi ControTendenza e R-esisto – con ritrovo alle 8.30 in via Scalabrini di fronte all’ingresso di Liceo Cassinari e Politecnico di Milano.
Lo sciopero coinvolge scuola, sanità – l’Ausl Piacenza ha comunicato che verranno assicurati i servizi minimi essenziali – e anche il settore dei trasporti, nonostante la precettazione firmata dal Ministro Salvini: Usb ha infatti confermato la mobilitazione e lo sciopero generale dell’intero comparto trasporti, parlando di ordinanza “illegittima”. Il Gruppo FS conferma la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21 di giovedì 29, alle ore 21 di venerdì 30 ottobre: “I treni – viene spiegato – viaggeranno pertanto secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche previste in caso di sciopero. Si invitano i viaggiatori a consultare l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com e i canali di informazione e assistenza nelle stazioni per eventuali aggiornamenti sulla circolazione”. Anche Trenord fa sapere che “alla luce della precettazione, i treni dovranno viaggiare come da orario ufficiale”.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, Seta comunica che “non è possibile escludere possibili disagi ed irregolarità del servizio nella giornata di venerdì 30 ottobre”. A Piacenza il servizio urbano sarà garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 06:46 fino alle ore 09:45 e dalle ore 11:46 fino alle ore 14:45); per quanto riguarda il servizio suburbano ed extraurbano, corse garantite da inizio servizio fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08:00 e dalle ore 11:31 fino alle ore 14:30); nelle restanti fasce orarie saranno possibili astensioni. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e pubblicate nelle sezioni “Linee” del sito web di Seta. Informazioni in tempo reale sull’effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso le sezioni “Orari in tempo reale” del sito.